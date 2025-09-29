Gotova trakavica: Tomislav Svetina izabran je za predsjednika zagrebačkog nogometnog saveza

Danas je održana skupština zagrebačkog nogometnog saveza na kojoj je izabran novi/stari predsjednik, a to je Tomislav Svetina. Gosti skupštine bili su legendarni bivši tajnik HNS-a Zorislav Srebrić te Suzana Šop, inače glavna tajnica sportskog saveza Zagreba. Pozdravne riječi imali su Nenad Črnko ispred nogometnog saveza Središta i Davor Ivić dopredsjednik HNS koji je poslao pozdrave Marijana Kustića, predsjednika HNS-a.

Što se tiče brojnosti, od 60 klubova prisutno je bilo njih 42, dakle 86 glasova bilo je u opticaju od 120, što je iznosilo 70 posto, sasvim dovoljno za kvorum.

Prema točki dva dnevnog reda, razriješeni su predsjednik i dopredsjednik te članovi Izvršnog odbora, a jedini kandidat bio je Tomislav Svetina koji je već sedam i pol godina na čelu saveza. Svetina je tako izabran za novog/starog predsjednika, svih 86 klubova bilo je za, odnosno nitko nije bio protiv, niti je bilo tko bio suzdržan.