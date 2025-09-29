Naši Portali
SLUŽBENO

Gotova trakavica: Tomislav Svetina izabran je za predsjednika zagrebačkog nogometnog saveza

Osijek: Na suđenju Mamićima svjedočili Ivan Bošnjak, Dino Drpić i Tomislav Svetina
Borna Jaksic/PIXSELL
Autori: Damir Mrvec, Vecernji.hr
29.09.2025.
u 18:43

Svetina je tako izabran za novog/starog predsjednika, svih 86 klubova bilo je za, odnosno nitko nije bio protiv, niti je bilo tko bio suzdržan.

Danas je održana skupština zagrebačkog nogometnog saveza na kojoj je izabran novi/stari predsjednik, a to je Tomislav Svetina. Gosti skupštine bili su legendarni bivši tajnik HNS-a Zorislav Srebrić te Suzana Šop, inače glavna tajnica sportskog saveza Zagreba. Pozdravne riječi imali su Nenad Črnko ispred nogometnog saveza Središta i Davor Ivić dopredsjednik HNS koji je poslao pozdrave Marijana Kustića, predsjednika HNS-a.

Što se tiče brojnosti, od 60 klubova prisutno je bilo njih 42, dakle 86 glasova bilo je u opticaju od 120, što je iznosilo 70 posto, sasvim dovoljno za kvorum.

Prema točki dva dnevnog reda, razriješeni su predsjednik i dopredsjednik te članovi Izvršnog odbora, a jedini kandidat bio je Tomislav Svetina koji je već sedam i pol godina na čelu saveza. Svetina je tako izabran za novog/starog predsjednika, svih 86 klubova bilo je za, odnosno nitko nije bio protiv, niti je bilo tko bio suzdržan. 

