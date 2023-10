DELIKATNA POZICIJA

Tko će biti nasljednik Darija Šimića u Dinamu? Ovo su ljudi koji bi ga mogli zamijeniti

Dinamo treba sportskog direktora ili kako god se ta funkcija zvala. No pravog čovjeka za taj posao nije lako naći, to mora biti netko tko poznaje naš nogomet, tko zna kako se radi i kako funkcionira Dinamo, a poznaje i tržište, a uz to je dobar pregovarač kod dovođenja igrača ili trgovac kad se nekoga od plavih prodaje.