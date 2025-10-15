Naši Portali
Skandal u Srbiji

Tko je poznati Srbin koji je bio u vezi s transrodnom osobom? Vrijeđao je pripadnike LGBT populacije

Foto: Bane T. Stojanovic
15.10.2025.
'Vujadin me izdržavao, davao mi novac za poklone, izjavljivao da sam mu ljubav i obećavao ‘kule i gradove’. Bili smo zajedno na Zlatiboru, sedam dana...'

Srpski mediji ovih se dana bave pričom o Vujadinu Saviću. Naime, u tamošnje je medije procurila informacija o tome da je transrodna osoba ovog bivšeg nogometaša ucjenjivala privatnim snimkama i fotografijama zbog čega je i uhićena. Ubrzo nakon toga pročulo se da je Savić prevario suprugu Mirku s kojom ima četvero djece, te da je bio u vezi sa transrodnom osobom.

- Vujadin me izdržavao, davao mi novac za poklone, izjavljivao da sam mu ljubav i obećavao ‘kule i gradove’. Bili smo zajedno na Zlatiboru, sedam dana, i tamo smo proveli i Novogodišnju noć - navodi A.K. u svojoj izjavi koju je objavio Sandžak Danas.

Sam Savić je prijavio policiji da ga A.K. (21) ucjenjuje, a prije nekoliko dana je napustio stručni stožer Crvene zvezde

Ovo nije prva takva priča u čijem se središtu našao Savić koji je godinama tema srpskih tabloida zbog burnog života. Prije nekoliko godina izjavio je kako je protiv održavanja Parade ponosa u Beogradu 2022. godine. Tada je pozivao na zabranu tog događaja, a u javnosti su se pojavile poruke u kojime je vrijeđao pripadnike LGBT populacije.
Savić, inače sin Zvezdine legende Dule Savića, u karijeri je, između ostalih klubova, igrao za Crvenu zvezdu, Rad, Bordeaux, Dinamo Dresden, Arminiju...

