Tin Srbić i Lucija Lesjak najbolji sportaš i sportašica Grada Zagreba

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić jučer je imao razloga za zadovoljstvo, u samo nekoliko sati dobio je dvije vrijedne nagrade. Prvo je izabran za najboljeg gimnastičara sezone, a onda se iz hotela Westin prebacio do hotela Hilton gdje je dobio priznanje za najboljeg sportaša Zagreba. A nagrade je zaslužio zbog olimpijskog srebra u finalu vježbe na preči.



Medalja za Svjetlanu



- Olimpijska medalja mi je ispunjenje sna, za nju sam radio cijeli život, došao sam do tog trenutka, osvojio medalju i to je odličan osjećaj, to je to. Medalju sam posvetio pokojnoj trenerici Svjetlani koja je u dvorani bila najveselija osoba i koja je uvijek htjela najviše izvući iz nas, najviše nas je bodrila. Žena koja mi je svaki dan ponavljala: 'Tinček, ići ćemo zajedno u Tokio!'. I u toj medalji ona je bila sa mnom, tamo u Tokiju. Druga u mislima je mama, koja jednostavno ne može podnijeti gledanje mojih nastupa – istaknuo je Srbić.



Uz Tina Srbića, nagradu Hrvatskog gimnastičkog saveza dobio je i njegov trener Lucijan Krce. Nakon dodjela nagrada, održan je okrugli stol i seminar trenera vrhunske muške i ženske sportske gimnastike.



Sportski savez grada Zagreba jučer je u hotelu Hilton Garden Inn održao svečanost proglašenja najboljih sportaša grada.



Dakle, Tin Srbić je najbolji sportaš, najbolja sportašica je Lucija Lesjak, 21-godišnja članica Karate kluba Hrvatski dragovoljac, stasala u obiteljskoj "radionici" svoga oca i trenera Kristijana Lesjaka, i postala sportski dragulj koji je izbrusio bivši svjetski prvak, trener Danilo Domdjoni. Lucija je ove godine na Svjetskom prvenstvu u Dubaiju bila treća u teškoj kategoriji, a bila je i članica brončane hrvatske ženske vrste na Europskom prvenstvu proljetos u Poreču.



Lucija je Međimurka iz Strahoninca koja je svoj talent za karate "prenijela" u Zagreb dolaskom na studij, pri čemu teško da je mogla izabrati teži fakultet.



Studentica sam četvrte godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu i zasad mi dobro ide i u karateu i na fakultetu. Estetska kirurgija mi nije toliko privlačna, kao ni neurokirurgija, ali bih se u abdominalnoj mogla vidjeti. No, puno toga još nisam vidjela pa ne mogu reći za što ću se odlučiti – rekla je Lucija.



Amaterska primanja



S obzirom na svoju sportsku klasu, Lucija je profesionalka s amaterskim primanjima.



Gledajući koliko truda, energije i vremena ulaže u sport, 3500 kuna je doista vrlo skromno. Uostalom, sam za svjetsko mlađeseniorsko zlato dobila je nagradu od 8000 kuna, dakle nešto više od 1000 eura, a na primjer Austrijanka koja je postala svjetska juniorska prvakinja, dobila je nekoliko tisuća eura.



Najbolja ženska ekipa je Rukometni klub Lokomotiva, a najbolja muška momčad nogometaši Dinama. Najbolja i najuspješnija posada su Martin i Valent Sinković, veslači koji su nas obradovali olimpijskim zlatom u Tokiju. Posebna priznanja SSGZ-a najuspješnijim sportašima s invaliditetom dobili su Anđela Mužinić Vincetić, Helena Dretar Karić i Ivan Katanušić, a godišnje nagrade SSGZ-a za vrhunske rezultate i sportsku djelatnost dobili su Zagrebački sveučilišni športski savez, Lara Cvjetko, Mirela Kardašević, Anđelo Kvesić i Damir Martin. Posebna priznanja SSGZ-a za medalje na Olimpijskim igrama dobili su Nikola Mektić, Marin Čilić i Ivan Dodig.



Trofej SSGZ-a, nagradu za životno djelo, dobili su Kajak kanu klub Zagreb, Branka Trzun-Makek, Željko Gobec, Mato Šebalj i Drago Diklić, a posebna priznanja primili su i najuspješniji treneri – Nikola Bralić, Lucijan Krce, Srećko Šut, Roland Varga i Mirela Šikoronja Ivančin.



U zabavnom dijelu programa nastupio je Kristijan Beluhan, pjevač poznat po sinkronizaciji Disneyevih filmova "Kralj lavova", "Obitelj Robinson", "Shrek 2"...