Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAVIČNE SCENE

Težak pad austrijske skijašice: Vidjela se krv na licu, u bolnicu je prebacili helikopterom

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
10.01.2026.
u 13:37

Pobjedu je na kraju odnijela sjajna Amerikanka Lyndsey Vonn

Novi težak pad u utrkama svjetskog skijaškog kupa dogodio se danas na spustu u austrijskom Zauchenseeu. Domaća predstavnica Magdalena Egger izletjela je sa staze pri brzini od 109 km/h i zabila se u zaštitnu ogradu. Austrijska skijašica nije se mogla sama izvući iz zaštitne mreže, a ni spustiti se u ciljnu ravninu kada je napokon oslobođena.

Naposljetku je helikopterom prebačena u obližnju bolnicu u Radstadtu gdje će joj se pružiti pomoć i utvrditi težina ozljede. Sumnja se na težu ozljedu koljena, kako što je i uobičajeno kod ovakvih padova, a i na licu su joj se mogle vidjeti krvave rane.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Utrka je prekinuta na 20-ak minuta. Egger se niz stazu spustila sa startnim brojem 17, a riječ je o skijašici koja u posljednje vrijeme bilježi sjajne rezultate i već ima i jedno drugo mjesto u spustu. Trebala je biti jaka austrijska uzdanica na skorašnjim Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, no to se sada ne čini realno.

Dodajmo kako je urka morala biti skraćena zbog iznimno teških vremenskih uvjeta pa je start pomaknut nešto niže, na mjesto s kojeg kreću utrke superveleslaloma. Pobjedu je na kraju odnijela sjajna Amerikanka Lyndsey Vonn, druga je završila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, a na postolju se našla i druga Amerikanka Jacqueline Wiles.
Ključne riječi
spust pad Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!