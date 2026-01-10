Težak pad austrijske skijašice: Vidjela se krv na licu, u bolnicu je prebacili helikopterom

Novi težak pad u utrkama svjetskog skijaškog kupa dogodio se danas na spustu u austrijskom Zauchenseeu. Domaća predstavnica Magdalena Egger izletjela je sa staze pri brzini od 109 km/h i zabila se u zaštitnu ogradu. Austrijska skijašica nije se mogla sama izvući iz zaštitne mreže, a ni spustiti se u ciljnu ravninu kada je napokon oslobođena.

Naposljetku je helikopterom prebačena u obližnju bolnicu u Radstadtu gdje će joj se pružiti pomoć i utvrditi težina ozljede. Sumnja se na težu ozljedu koljena, kako što je i uobičajeno kod ovakvih padova, a i na licu su joj se mogle vidjeti krvave rane.

Utrka je prekinuta na 20-ak minuta. Egger se niz stazu spustila sa startnim brojem 17, a riječ je o skijašici koja u posljednje vrijeme bilježi sjajne rezultate i već ima i jedno drugo mjesto u spustu. Trebala je biti jaka austrijska uzdanica na skorašnjim Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, no to se sada ne čini realno.

Dodajmo kako je urka morala biti skraćena zbog iznimno teških vremenskih uvjeta pa je start pomaknut nešto niže, na mjesto s kojeg kreću utrke superveleslaloma. Pobjedu je na kraju odnijela sjajna Amerikanka Lyndsey Vonn, druga je završila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, a na postolju se našla i druga Amerikanka Jacqueline Wiles.