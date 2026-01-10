Veliki podbačaj Zubčića na omiljenoj mu stazi: Ostao bez druge vožnje

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ostao je bez plasmana u drugu vožnju veleslaloma kojeg skijaši u subotu voze za Svjetski kup u Adelbodenu, dok je najbrži bio Švicarac Marco Odermatt.

Odermatt je dominirao u prvoj vožnji završio ju je s vremenom 1:14.40 i 49 stotinke prednosti ispred Norvežanina Lucasa Pinheira Braathena (1:14.89) koji vozi pod brazilskom zastavom. Treći je Norvežanin Timon Haugan koji je bio 53 stotinke sporiji od Odermatta.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zubčić, koji u Adelboden došao nakon bolesti, zauzeo je 44. mjesto s 3,73 sekunde (1:18.13) zaostatka za švicarskim skijašem.

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.