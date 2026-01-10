Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ADELBODEN

Veliki podbačaj Zubčića na omiljenoj mu stazi: Ostao bez druge vožnje

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 12:25

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ostao je bez plasmana u drugu vožnju veleslaloma kojeg skijaši u subotu voze za Svjetski kup u Adelbodenu, dok je najbrži bio Švicarac Marco Odermatt.

Odermatt je dominirao u prvoj vožnji završio ju je s vremenom 1:14.40  i 49 stotinke prednosti ispred Norvežanina Lucasa Pinheira Braathena (1:14.89) koji vozi pod brazilskom zastavom. Treći je Norvežanin Timon Haugan koji je bio 53 stotinke sporiji od Odermatta.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Zubčić, koji u Adelboden došao nakon bolesti, zauzeo je 44. mjesto s 3,73 sekunde (1:18.13) zaostatka za švicarskim skijašem.
Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.
Ključne riječi
Adelboden Skijanje Veleslalom Filip Zubčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!