Teška priča Hrvatice, godinu dana je bila u velikom problemu: 'Uspjela sam, jača sam nego ikad'

Mika Grbavica, 23-godišnja 191 cm visoka hrvatska odbojkaška reprezentativka, godinu dana nije bila na parketu. U tom je dugom razdoblju bila u takvoj situaciji kakva se ni jednom sportašu, pogotovo mladom, ne želi ni u najcrnjim kletvama.

– Godinu dana trebalo mi je da se vratim, ali uspjela sam, tu sam, jača nego ikad prije. Zapravo mi je ta ozljeda koljena promijenila život nabolje, čak mi je, koliko god to možda sada čudno zvučalo, drago da se to dogodilo. Naučila sam puno toga, o sebi, i svom tijelu, o profesionalnom sportu…

Na teren se vratila prošlo ljeto na reprezentativnim pripremama i nastupima. Nakon reprezentativnog ljeta prvi dio sezone provela je u drugoj talijanskoj ligi, u ekipi Casalmaggiore, no tamo se ipak nije dugo zadržala.

– Nisu se poklopile neke stvari, neki raniji dogovori, pa kada sam vidjela da od obećanja neće biti ništa, nakon dva i pol mjeseca potpisala sam za slovenski Calcit Kamnik. Ekipu s kojom sam ionako prošlo ljeto bila u pregovorima jer su me htjeli angažirati.

Očito je to konačno bila dobitna kombinacija jer ste nedavno osvojili i Kup Slovenije.

– Je, sretna sam ovdje, klub je odličan, suigračice su me sjajno primile, grad mi je OK, sve je zapravo sjelo na svoje mjesto. Igram puno, a to je ono što mi je bilo najpotrebnije nakon te duge stanke. Igramo na četiri fronte: u CEV Ligi prvakinja, MEVZA ligi te slovenskom prvenstvu i kupu.

Prije kraja prvenstva Slovenije očekuje vas još jedna bitka za trofej, u regionalnoj MEVZA ligi, gdje ćete za protivnice imati i svoje bivše suigračice iz Mladosti.

– Baš mi je protiv Mladosti bila prva utakmica kada sam stigla u Calcit. Veselim se jako ponovnom susretu s Mladosti, to je četiri godine bio moj klub, tamo sam odrastala, od 16. do 20. godine, ima tamo djevojaka s kojima sam trenirala. Ali nema sentimentalnosti u utakmici, želim osvojiti još jedan trofej s Kamnikom.