Teniska legenda o životu u zatvoru: Bio sam samo broj, naučio sam vrlo bolnu lekciju

Proslavljeni njemački tenisač Boris Becker rekao je da ga je vrijeme provedeno u britanskom zatvoru promijenilo te mu pomoglo da ponovno otkrije svoju osobnost. Izjavio je to u prvom televizijskom intervjuu kojeg je dao po izlasku iz zatvora u kojem je proveo osam mjeseci.

- Mislim da sam ponovno otkrio osobu kakva sam nekad bio - rekao je 55-godišnji osvajač šest pojedinačnih Grand Slam naslova i bivši najbolji tenisač svijeta u razgovoru koji će u utorak navečer biti emitiran u programu njemačke televizije Sat 1.

- Naučio sam tešku, skupu i vrlo bolnu lekciju. No, sve me ovo naučilo nečem važnom i dobrom. Neke se stvari događaju s razlogom - rekao je Becker koji je u Velikoj Britaniji osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog utaje novca i predmeta višemilijunske vrijednosti od poreznika, nakon što je prethodno proglasio osobni stečaj.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO File photo dated 29/4/2022 of three-time Wimbledon champion Boris Becker who was freed from jail today and will be deported from the UK, the PA news agency understands. Issue date: Friday April 29, 2022. Photo: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Zatvor je napustio prošli tjedan, a potom je deportiran u Njemačku.

- U zatvoru si nitko. Ti si samo broj. Moj je bio A2923EV. Nitko me nije zvao Boris. Bio sam broj. Njih nije briga tko si - opisao je Becker svoje zatvorsko iskustvo.

U utorak su iz Njemačkog teniskog saveza (DTB) poručili da su spremni ponuditi trostrukom wimbledonskom pobjedniku novi posao.

Foto: Toby Melville/REUTERS Former tennis player Boris Becker arrives with his partner Lilian de Carvalho Monteiro at Southwark Crown Court to face sentencing after being found guilty of four charges earlier this month, in London, Britain, April 29, 2022. REUTERS/Toby Melville Photo: Toby Melville/REUTERS

Becker je od 2017. do 2020. radio u DTB-u kao voditelj odjela za tenisače.

- Radio je odličan posao. Bio nam je veliko obogaćenje - izjavio je bivši dugogodišnji sprotski direktor Njemačkog teniskog saveza Klaus Eberhard.

Sadašnji dopredsjednik DTB-a Dirk Hordorff u studenom je već izjavio da želi ponovnu suradnju s Beckerom nakon što bude pušten iz zatvora.

"Boris Becker je desetljećima bio interalni dio njemačke teniske obitelji. Njegove zasluge su bile i ostale jedinstvene", poručili su iz DTB-a.