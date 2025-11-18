Naši Portali
IZBACILI FRANCUSKU

Tenisači Belgije prvi polufinalisti Davis Cupa

Teniski reket/Ilustracija
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 23:31

Za Belgiju su pojedinačno igrali Raphael Collignon, 86. na svijetu i Zizou Bergs, koji se nalazi na 43. mjestu ATP ljestvice.

Teniska reprezentacija Belgije prvi je polufinalist na završnici Davis Cupa koja se održava u Bologni, u četvrtfinalu je Belgija s 2-0 bila bolja od Francuske. Iznenađujuće je Francuska ostala bez plasmana među četiri najbolje momčadi jer su je pojedinačno predstavljala dvojica igrača koja se nalaze među 40 najboljih na svijetu, Arthur Rinderknech koji je 29. i Corentin Moutet, 35. s ATP ljestvice.

Za Belgiju su pojedinačno igrali Raphael Collignon, 86. na svijetu i Zizou Bergs, koji se nalazi na 43. mjestu ATP ljestvice.

Belgiji je prvi bod donio Collignon koji je sa 2-6, 7-5, 7-5 pobijedio Mouteta. Veliku priliku Moutet je propustio krajem drugog seta kada je kod vodstva 1-0 u setovima i kod 5-5 propustio break priliku.

U drugom meču Bergs je pobijedio Rinderknecha 6-3, 7-6(4) iako je mogao i lakše proslaviti ulazak svoje momčadi u polufinale. No, propustio je servis za pobjedu kod 5-4 u drugom setu, a potom je Bergs kod 5-6 spasio dvije break-lopte. Nakon što se izvukao iz vrlo neugodne situacije dobio je tie-break i poslao Belgiju u polufinale.

Belgija će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju domaćin Italija i Češka. Taj je četvrtfinalni ogled na programu u srijedu. U četvrtak se igraju preostala dva četvrtfinala. Sastaju se Španjolska - Češka i Njemačka - Argentina.

Davis Cup, četvrtfinale:

Belgija - Francuska 2-0

Raphael Collignon - Corentin Moutet 2-6, 7-5, 7-5

Zizou Bergs - Arthur Rinderknech 6-3, 7-6(4)
