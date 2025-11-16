Pituri nisu uspjeli biti među prva dva u skupini Europskog kupa

Stolnotenisači Libertas Marinkolora osvojili su treće mjesto u skupini C turnira Europskog kupa koji se igrao u rumunjskom gradu Odorheiu Secuiescu.

U prvom susretu Libertas Marinkolor je slavio nad španjolskom Irun Lekom Eneom s 3:0. U drugom susretu bolji je bio austrijski Linz, koji je slavio s 3:1.

U posljednjem, trećem kolu, Pituri su izgubili od poljskog Energa Manekina Toruna (0:3) koji je sa sve tri pobjede bio prvi u skupini, izgubivši ukupno samo dva seta.

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine - a skupina ih je ukupno četiri - plasirali su se u drugi krug Europskog kupa, dok će treća i četvrta momčad svoj nastup u Europi nastaviti u drugom krugu ETTU Europa Trophyja. Dakle, momčad izu Dubrovnika nastavlja u Europa Trophy kupu.