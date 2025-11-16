Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Stolni tenis

Pituri nisu uspjeli biti među prva dva u skupini Europskog kupa

Autor
Damir Mrvec
16.11.2025.
u 23:09

Stolnotenisači Libertas Marinkolora osvojili su treće mjesto u skupini C turnira Europskog kupa koji se igrao u rumunjskom gradu Odorheiu Secuiescu.

Stolnotenisači Libertas Marinkolora osvojili su treće mjesto u skupini C turnira Europskog kupa koji se igrao u rumunjskom gradu Odorheiu Secuiescu.

U prvom susretu Libertas Marinkolor je slavio nad španjolskom Irun Lekom Eneom s 3:0. U drugom susretu bolji je bio austrijski Linz, koji je slavio s 3:1.

U posljednjem, trećem kolu, Pituri su izgubili od poljskog Energa Manekina Toruna (0:3) koji je sa sve tri pobjede bio prvi u skupini, izgubivši ukupno samo dva seta.

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine - a skupina ih je ukupno četiri - plasirali su se u drugi krug Europskog kupa, dok će treća i četvrta momčad svoj nastup u Europi nastaviti u drugom krugu ETTU Europa Trophyja. Dakle, momčad izu Dubrovnika nastavlja u Europa Trophy kupu. 
Ključne riječi
Dubrovnik Libertas Europski kup Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja