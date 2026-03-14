Sabalenka i Ribakina u finalu Indian Wallesa

PRVA PROTIV TREĆE IGRAČICE

Sabalenka i Ribakina u finalu Indian Wellsa

'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Hina
14.03.2026.
u 10:01

U finalu WTA 1000 turnira tenisačica u Indian Wellsu igrat će prva i treća igračica svijeta Arina Sabalenka i Jelena Ribakina. Sabalenka je u polufinalu nadigrala Čehinju Lindu Noskovu sa 6-3, 6-4, dok je Ribakina bila bolja od Ukrajinke Eline Svitoline sa 7-5, 6-4.

Sabalenka i Ribakina tako će se susresti u još jednom velikom finalu ove godine, nakon što je krajem siječnja Ribakina u završnom dvoboju Australian Opena slavila sa 6-4, 4-6, 6-4.

Bit će ovo drugi put kako se ove dvije igračice sreću u finalu Indian Wellsa, prije tri godine također je bolja bila Ribakina sa 7-6 (11), 6-4. 

Ribakinoj je to i jedini dosadašnji finale u Indian Wellsu, dok je Sabalenka po treći put stigla do završnog dvoboja, ali još uvijek traži prvi trijumf jer je lani izgubila od Mire Andrejeve.

Ukupno su se dosada Sabalenka i Ribakina susrele 15 puta i omjer pobjeda je 8-7 za Sabalenku. 

POLUFINALE:

Arina Sabalenka (1) - Linda Noskova (Češ/14) 6-3, 6-4

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Elina Svitolina (Ukr/9) 7-5, 6-4
