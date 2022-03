Tektonski poremećaji u nogometu: Klubovi iz igre potpuno žele izbaciti menadžere!?

U menadžerskim kuloarima posljednjih mjeseci dosta se priča o ideji koju krovne svjetske nogometne organizacije u bliskoj budućnosti žele implementirati u sustav prodaje igrača. Fifa i Uefa, u suradnji s većim brojem klubova, užurbano rade na prijedlogu strategije po kojoj bi znatno smanjile utjecaj menadžera. Bit je ideje da će se menadžerske provizije sa sadašnjih 10 posto smanjiti na tri posto, a svi transferi odnosno kanali novca išli bi preko jedne institucije koja bi tako sve kontrolirala, a transfere bi izravno dogovarali klubovi.

- Ako bi se smanjivao postotak pri transferu, jasno je da bi mnogi agenti imali poslovnih problema jer ne rade svi velike poslove. Ne bih toliko mistificirao menadžersko zvanje. Isto je posredništvo u trgovanju nekretninama, naftom ili oružjem... Isti takav posao radi nogometni agent koji zastupa igrača ili posreduje između dvaju klubova. Posredništvo u prodaji između igrača malo je teža stvar. No, morate znati da ni jedan nogometni agent nije posrednik između dvaju klubova isključivo svojom voljom. Odabrali su ga ili klub koji prodaje igrača ili kupac. Oni agenta koriste da svojim relacijama ispipa cijenu igrača. Ne da bi napumpao, već spustio cijenu igraču. Ako, primjerice, Manchester United zove izravno neki drugi manji klub, cijena igrača za kojeg se zanima sigurno će biti drukčija nego ako se za tog istog igrača zanima klub, recimo, iz Grčke. Klubovi trebaju zastupnike jer im je to interes - ističe Marko Naletilić, jedan od najuglednijih hrvatskih nogometnih agenata:

- Svaki igrač mora imati zastupnika, bilo da je to službeni agent ili netko od roditelja igrača, što je u posljednje vrijeme sve češći slučaj. To se radi da novac ostane u obitelji. Igrač od dvadesetak ili manje godina ne može bez agenta pregovarati o uvjetima transfera. Teško svoje interese može zastupati na pravi način, pogotovo ako mu se roditelji ne razumiju u taj dio posla, a to je najčešće slučaj što je i potpuno prirodno.

Tu dolazimo do još jedne vitalne stvari.

- Klubove u pregovorima zanima da transfer bude što veći, i zašto bi nekoga tko pregovara u ime kluba zanimalo isposlovati što veću plaću igraču koji mijenja sredinu. Ne kažem da su na suprotnim stranama, ali stvari u praksi zaista tako funkcioniraju. Interes igrača je da ima što veću plaću, a klub ga želi što skuplje prodati. Da je uloga agenata nepotrebna, oni odavno ne bi postojali. Uvijek mora postojati posrednik, u svakoj trgovini.

Zašto je to sada odjednom problem u nogometu?

Puno više troše

- Zato što svi ti klubovi troše više nego što zarađuju. Uefa će od 2024. godine napraviti novi format Lige prvaka po kojemu će klubovi zarađivati još više. Nitko nikoga ne prisiljava da se plaćaju toliki iznosi. Jedino rješenje je da se zaustave astronomske cijene transfera koje nisu realne i iritiraju javnost. Odnosno, trebalo bi napraviti tzv. salary cap (ograničavanje iznosa za plaće i transfere igrača, nap.a.). Danas postoji jako malo klubova koji mogu platiti astronomske transfere, to su Manchester City, Chelsea, Real i možda Newcastle ako ta priča nastavi rasti. Zamislite kolika je to razlika u financijskoj moći.

Je li moguće, barem djelomično, uspostaviti balans u toj financijskoj moći?

- Moguće je ako se klubovi dogovore. Ako se neće pojavljivati superbogataši velikog ega i postaviti standarde koje nitko ne može pratiti. To se događa cijelo vrijeme, pa pogledajte samo Mbappéov transfer u PSG ili Neymarov u Barcelonu. A sada se već neko vrijeme priča o novom transferu u kojem bi Mbappéov prelazak u madridski Real opet srušio dosadašnje standarde i povisio granice. U praksi je teško zamislivo uspostaviti nekakav pošteniji sustav, ali nije nemoguće. To bi Uefa trebala regulirati...

Ali teško će se taj sustav smanjiti, pa prije nekoliko mjeseci imali smo ideju o Superligi.

- Za tim se išlo jer klubovi nisu financijski mogli održavati te sustave. Pa tko propada, onaj tko premalo zarađuje ili tko previše troši!? Pa ovaj drugi. Moraju početi smanjivati troškove. Oni svojim ponašanjem hrane to nerealno tržište. Pa gdje je u tome krivnja agenata? Kako ja mogu doći na kiosk i prodati Večernjak za pet tisuća eura!? Jesam li baš toliko pametan i sposoban u pregovorima!? Agenti su u ovoj priči periferni, oni kod slobodnih igrača imaju moć. Ljudi samo naplaćuju uslugu za koju su sposobni. Nemam ništa protiv izravnog trgovanja klubova. Agenti se ne mogu ugurati u priču ako ih klubovi ne trebaju.

Zanimljivo, prije nekoliko tjedana na Floridi je održan polutajni sastanak stotinjak klubova na koji su bile pozvane i neke od najjačih menadžerskih agencija.

- Pokušavamo razgovarati logično, bez interesa. Kao da se u ovoj priči pokušava pronaći krivac. To vam je kao kada igrač pet godina igra loše i kažete da mu je kriv agent. Previše se udara na dio posla po kojemu je to lakše. Ne smije se sotonizirati agente. Pa koga, primjerice, Mino Raiola (jedan od najpoznatijih svjetskih menadžera, nap.a.) prisiljava na bilo što. Klubovi s njim surađuju, a on zastupa svoje klijente. Nije on problem jer ne može Raiola diktirati svjetsko tržište. Čovjek samo dobro radi svoj posao. Ako imate posrednika u nekretninama koji će vaš stan prodati za puno veću cijenu nego što objektivno vrijedi, hoćete li imati što protiv toga!? Vrlo je jednostavno... Ako postoji kupac i svi su zadovoljni, u čemu je problem!?

Liga 10 je ključna

Malo smo skrenuli s teme, ali prokomentirajte potencijal financijskog rasta naše lige.

- Kako neće rasti kada imamo ligu od deset klubova. Stalno sam govorio da je to put jer će se u manje klubova koncentrirati kvaliteta. To je proces koji sada ubire plodove. Nakon nekoliko godina vidi se filtar. Prije bi lošiji igrači u ligi 16 igrali u Hajduku prije, primjerice, Stipe Biuka. A ne znači da bi se razvili u vrhunske igrače. Zato smo sada kompetitivniji i u Europi. Jakog igrača iz Dinama koji igra standardno u HNL-u možete slobodno staviti u prvu postavu reprezentacije protiv jakog protivnika. Livaković je prvi vratar reprezentacije, a stasao je u HNL-u, pa Ivanušec, Livaja... Posljedično, dogovorili smo bolji ugovor oko TV prava. Drukčiji je podražaj i naši klubovi su spremniji kada dođu u Europu, kao Dinamo koji je u igri sa Sevillom ostavio odličan dojam. Danas kada strani agenti dođu gledati HNL, lakše valoriziraju kvalitetu nekog igrača. Nekoć su dolazili i samo bi ustvrdili da to nije prava razina. Danas je HNL puno bolji nego u vrijeme kada je imao 16 klubova. Danas možete gledati korektan nogomet i u utakmicama Istre, Šibenika ili Slavena Belupa. Malo smo prekritični i kada je reprezentacija u pitanju, a dojam bi bio još puno bolji da imamo infrastrukturu. HNL je jača liga od austrijske, a oni imaju bazu od 10 milijuna ljudi. Trebamo biti realni, ali ne previše skromni. Naše klubove nitko više neće “nakantavati” u Europi, više ne bismo trebali imati bilo kakve komplekse. Nije svaka utakmica sjajna, pa nije vatromet bila ni utakmica PSG-a i Reala s igračima od nekoliko stotina milijuna eura. Bila je za promijeniti program - zaključio je Naletilić.