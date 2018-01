Evo čime je Stipe Miočić oduševio svoju mamu

I u tjednu najveće borbe u karijeri, Francis Ngannou ne prestaje govoriti o tome kako će brutalno okončati vladavinu UFC-ova teškaškog prvaka Stipe Miočića.

– Ja sam puno više od nokaut-sile i u to će se uvjeriti i Miočić. On jest dobar u mnogočemu, posebice u hrvanju i boksu, no ništa od toga neće biti presudno jer ja ću izvesti nešto spektakularno.

Oduševljena mama Miočić

U očekivanju tog “spektakluka” Miočić je i dalje samouvjeren. Vjeruje u svoj taktički plan, a naša je pretpostavka da on sadrži i pokušaje rušenja u parter, ali i umaranja suparnika, koji nikad u kavezu nije ostao dulje od druge runde. A američki Hrvat vodio je ratove i u pet rundi (25 minuta) i ovog je trenutka kondicijski najspremniji UFC-ov teškaš.

Ono što je, možda, moglo poremetiti Miočićevu spremnost jesu brojne obveze koje je imao u promoviranju “teškaškog okršaja desetljeća” u što je uključeno i snimanje reklama. Tako je na jedan dan iz Clevelanda morao skočiti u Los Angeles kako bi snimio reklamu za Modelo Especial, kuću vrlo popularnog meksičkog piva.

Na taj put Stipe je sa sobom poveo i svoju majku Kathy:

– Od jutra do navečer imala je osmijeh na licu. Pozvao sam je sa sobom i ne sanjajući da će tako reagirati. A nju je sve zanimalo, svaka sekunda tog dana.

Kad se već ne usudi gledati njegove borbe, pa nije gledala ni onu koja je 2016. održana u njezinu Clevelandu, Kathy Miočić poželjela je barem na ovaj način upoznati svijet u kojem je njezin sin Stipe iznimno priznat:

– Bilo je to sjajno iskustvo. Doveli su čak i publiku koja ga prati dok izlazi u oktogon pa sam barem dobila predodžbu koliko je to sve skupa napeto prije same borbe. Najbolje je pak bilo to da sam provela vrijeme sa sinom i doživjela nešto u čemu on uživa.

UFC zaljubljen u Ngannoua

Stipe će nakon borbe zacijelo nazdraviti nekim od Modelovih piva. Naravno, ako pobijedi, čemu se iskreno nadamo jer Ngannou je, koliko god bio simpatičan, već postao naporan isticanjem svoje fizičke nadmoći. Uostalom, i za sam UFC bilo bi bolje da pobijedi Miočić i da se razvije priča o uzvratu. Jer, koliko god predsjednik UFC-a Dana White u njega bio zaljubljen, Ngannouva apsolutna dominacija zacijelo ne bi bila dobra za prodaju njegove borbe.