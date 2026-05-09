Torcida je imala 'spavače' blizu Dinamovog sjevera? Policija je dvojicu srušila i odvela...

Vječni derbi Dinama i Hajduka, iako rezultatski nevažan jer je prvenstvo odavno odlučeno, ponudio je nevjerojatnu navijačku predstavu koja će se dugo pamtiti. Napetost se osjećala od samog početka, dodatno potpaljena pjesmom "E, moj druže beogradski" s razglasa, kao aluzijom na navodno dopisivanje Torcide s Grobarima. No, sve je to palo u drugi plan već u šestoj minuti utakmice. U trenutku dok su sve oči bile uprte u teren, s donjeg dijela sjeverne tribine počeo je sukljati gusti dim. Uskoro je postalo jasno - gorio je udarni, najveći transparent navijačke skupine Bad Blue Boys.

Mnogi su isprva pomislili da je riječ o nesretnom slučaju ili internoj pogrešci, no odgovor s južne tribine stigao je ekspresno i otklonio svaku sumnju. Hajdukovi navijači razvili su poruke kojima su preuzeli odgovornost za, kako se čini, pomno planiranu diverziju. "Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet je****g materijala za galeriju", pisalo je na jednoj poruci, aludirajući na akciju s ružičastim dimnim bombama na Poljudu. Ubrzo su uslijedile i druge: "Gori BBBaja" te "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir", referirajući se na tradicionalne Trnjanske kresove koji su se istog dana palili u Zagrebu.

FOTO Kruži slika uređaja kojim je zapaljen transparent na Maksimiru. Što je to?

Odmah se postavilo ključno pitanje - kako su to izveli? Navijačkim kanalima proširilo se nekoliko teorija, od kojih svaka zvuči kao scenarij za film. Spominjalo se da su članovi Torcide danima ranije postavili zapaljive prskalice aktivirane na daljinu, da je korištena zapaljiva tekućina, pa čak i da su se infiltrirali prerušeni u redare. No, događaji koji su uslijedili na zapadnoj tribini daju najviše vjerodostojnosti teoriji o daljinskom aktiviranju, a cijela akcija izvedena je ispred policije koja dežura u zgradi na sjeverozapadu stadiona.

Naime, prema informacijama s lica mjesta, ključni trenutak dogodio se na zapadnoj tribini. Netom nakon što je transparent počeo gorjeti, dvojica muškaraca dala su se u bijeg, no publika ih je primijetila i počela vikati, upozoravajući policiju. Uslijedila je filmska potjera po tribini u kojoj je policija sustigla bjegunce, srušila ih na tlo i privela. Upravo taj trenutak mnoge je naveo na zaključak da je Torcida imala svoje ljude pozicionirane blizu sjevera, koji su pomoću nekog mehanizma aktivirali požar i zatim pokušali pobjeći.

Dok su vatrogasci gasili plamen koji je progutao dobar dio transparenta, a utakmica bila nakratko prekinuta, policija je imala pune ruke posla. Zagrebačka policija izvijestila je da je tijekom dana zbog raznih prekršaja privedeno ukupno 46 osoba. Iako nije službeno potvrđeno jesu li dvojica uhićenih na zapadu izravno povezana s paljenjem, dramatično privođenje pred očima cijelog stadiona ostavlja malo prostora za sumnju.