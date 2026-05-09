U Hajduku mogu biti zadovoljni sa samo 0:2. Lako su mogli 'popiti porciju golova'

Dinamov trener Mario Kovačević i to je napravio, slavio je nad Hajdukom u Maksimiru, a to je u HNL-u dosad izostajalo u više od tri godine. Tako je Dinamo 2:0 pobjedom dodatno potvrdio svoj naslov prvaka, napravio razliku od 18 bodova u odnosu na Hajduk, pred rasprodanim Maksimirom plavi su slavili. Može se reći da su slavili sa 'samo' 2:0 jer Dinamo je bio puno bolji, nakon dosadnijeg prvog poluvremena u kojem je fokusu bilo na događanju na tribinama, u nastavku je Dinamo mogao zabiti još nekoliko pogodaka. Tako može biti zadovoljan i Hajduk jer nije 'popio porciju' golova, a lako je mogao, ionako ima drugo mjesto koje mu je dosad ozbiljno bježalo u prošlim sezonama, ali moramo se i jednom svi zapitati, kako je moguće na tribinama imati takve probleme, ogromni broj topovskih udara, ogroman broj baklju, podmetnuti i namjerni požari.

No, to je jedna druga strana i bolje se baviti nogometom, ali nije lako kad je svaki derbi sajam pirotehnike. Kako bilo, Dinamo je potpuno zasluženo pobijedio. Nakon prve paljevine i prekida te aktualizacije vatrogasaca, Dinamo je u 15. minuti tražio jedanaesterac, ali je sudac Bakraru pokazao žuti karton zbog simuliranja. Malo kasnije Dinamo je poveo, nakon akcije po desnoj strani, lopta je stigla u sredinu do Mišića i onda je plavi maestro, koji je prije utakmice primio dres s brojem 250 od predsjednika Zvonimira Bobana, jer iza sebe već ima toliko 'plavih dvoboja, odigrao fenomenalnu loptu vidjevši da ulazi Bakrar. Alžirac je to 'uhvatio' i matirao Silića za 1:0 vodstvo plavih.

Kako je Dinamo tražio jedanaesterac tako je na drugoj isto tražio i Hajduk nakon duela Almene i mladog Zebića, nisu se suci nisu oglasili. Veliku priliku za svoj 30. pogodak u HNL-u imao je Beljo koji je pobjegao obrani Hajduka, u padu prebacio istrčalog vratara Silića, ali nije ni pogodio mrežu gostiju. Uzvratio je Hajduk udarcem Almene kojeg je Livaković ukrotio, pa je Pukštas ostao sam i izgubio ravnotežu kad je trebao zabiti

Vidjeli smo i jako dobro izvedeni slobodni udarac Stojkovića kojeg je Silić izvadio ispod prečke, no vratar Hajduka bio je nemoćan nakon odličnog ubačaja Lisice, Beljo je uletio i glavom doveo plave u 2:0 vodstvo te postigao taj 30 pogodak u ligaškoj sezoni. Uglavnom nevidljivi Livaja imao je atraktivan pokušaj preko glave, ali Livaković je to obranio pored same vratnice. Pred kraj je Dinamo imao još prilika u jednom napadu čak tri, prvo je Bennacerov udarac skrenuo u prečku, na odbijenu se loptu bacio Beljo i pogodio vratnicu, a onda je udarac Solde blokiran, da i u nadoknadi pokušaj Belje prošao pored vratnice. I moglo je početi novo slavlje igrača i navijača Dinama, konačno je u Maksimiru pao i Hajduk koji je u četiri međusobna susreta uspio uzeti samo jedan bod u srazu s plavima.

- Dugo Hajduk ovdje nije izgubio, mi smo sad pobijedili i to nam puno znači. Znam da moramo biti bolji u finalu kupa, mogli smo i sad biti bolji, da je trebalo mogli smo prebaciti u još višu brzinu. Drago mi je da je Zebić pokazao kvalitetu, Bennacer se vratio, imat ćemo za finale i McKennu i Domingueza. Zebić? Nisam populist da stavljam mlade igrače reda radi, sad je bila prilika i pokazao je da ima čvrstu glavu, odigrao je bez problema. Dobivat će svi mladi priliku, drago mi je zbog njega, ako je itko zaslužio, on jest. Nadam se da će tako i nastaviti - kazao je s pravom zadovoljni trener Dinama Mario Kovačević koji ruši rekorde.

- Na proljeće se vidjelo da nešto radimo, zabili smo najviše golova u Ligi 10 u povijesti, nije to malo, znamo kakve je Dinamo imao igrače u prošlosti. Svaka je utakmica novi izazov, ali idemo dalje. Vidim veliku želju kod igrača da osvoje dvostruku krunu. Poštujemo Rijeku, ali moramo biti bolji u finalu Kupa.

Beljo je stigao do svog 30. pogotka u ligi, uvijek s pravom potencira njegovo pozivanje u reprezentaciju.

- Sigurno je Dalić gledao Belju, ali ne bih o tome pričao, previše cijenim izbornika Dalića, dosad je dobro odlučivao, nadam se da će i sad dobro odlučiti, ima slatke brige. Mnogi su postali ovdje igrači, Modrić, Eduardo, ostali... Nisu ti igrači naučili igrati nogomet vani nego u HNL-u, njih su učili hrvatski treneri, imamo odlične trenere, te igrače koji su bili drugi i treći na svijetu napravili su hrvatski treneri - dodao je Kovačević dok je Trener Hajduka Gonzalo Garcia komentirao:

- U prvom poluvremenu ritam utakmice generalno je bio loš, ali je razlika u tome da su oni bili bolji na malom prostoru. Lakše su izlazili preko Mišića, tu su bili jako dobri, ali nisu imali toliko šansi u prvom poluvremenu. Fizički nismo baš najjača momčad u ligi.

Je li zaostatak za Dinamom od 18 bodova objektivan?

- A ne znam isto kao što možda nije realna naša prednost ispred Rijeke i Varaždina. Je li realno? Ne znam. Dinamo je pokazao da je daleko najbolja momčad. Pobjeđuje kad igra dobro, kad igra loše i kad igra osrednje. Realnost je da nismo dobili niti jedan derbi - veli Garcia.