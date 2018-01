Miočić i Ngannou na vaganju: Strašni Kamerunac ima sedam kg više

Stipe Miočić i Francis Ngannou uspješno su odradili vaganje za njihovu borbu. Stipe je bio na nekako standardnih 111.5 kilograma, dok je Kamerunac imao sedam kilograma više.

Vaganje je zakazano za 15 sati te borci imaju vremena odraditi ga do 17 sati. Zanimljivo je bilo vidjeti da su se svi osim pet boraca izvagali u prvih 20 minuta te su svi dotadašnji borci bili uspješni. Nakon toga se Miočića čekalo gotovo do 16 sati, kada je ušao i brzo odradio svoj posao. Njemu je vaga pokazala 246 lbs, što iznosi 111.5 kilograma, piše Fight Site.

Ngannou je na vagu došao nekih pola sata nakon teškaškog prvaka te je izvagao 262 lbs, odnosno, što bi značilo kako je bez problema skinuo višak za kojeg nije bila tajna da ga je još prethodni dan imao. Tako je Ngannou na vagi bioteži od Miočića, no sigurno je kako će on do sutra i vratiti pokoji kilogram, dok bi kod prvaka situacija trebala ostati ista.

Glavni program počinje u noći na nedjelju u 4 sata, a borba Miočića i Ngannoua je posljednja, peta po rasporedu, što bi značilo da će u oktogon oko 6 sati.