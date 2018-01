PRVAK AUTSAJDER

Miočića podcjenjuju, daju mu šanse kao Rockyju protiv Ivana Drage

- Ngannou je velik i snažan, jako udara, a to je ono što ljudi žele jer vole gledati nokaute. No, činim to i ja premda nisam tako velik i zastrašujući. Običan sam vatrogasac koji voli borbu – kazao je Stipe uoči subotnje borbe pomalo pileći naopako.