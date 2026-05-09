Sjajna Begić odvela Brod na Savi u finale

U finalu prvenstva Hrvatske za košarkašice igrat će Brod na Savi i Šibenik. Dok su Šibenčanke u dvije utakmice riješile pitanje plasmana u finale, Brod na Savi i Trešnjevka morale su igrati treću, odlučujuću utakmicu. Na domaćem parketu Brođanke su pobijedile Trešnjevku sa 73:68 i tako izborile finale, prvo u povijesti kluba. Najefikasnija kod domaćih bila je Ana Marija Begić, koja je postigla 23 koša uz 13 skokova. Kod Trešnjevke najefikasnije su bile Oliveira sa 17 te Lea Vukić s 13 koševa.

Nakon subotnjih utakmica posljednjeg, 33. kola SuperSport Premijer lige poznat je konačni poredak i svi parovi četvrtfinala doigravanja, čiji je početak planiran za srijedu 13. svibnja. Tako će prvoplasirani Zadar ugostiti osmoplasirani Kvarner, drugoplasirana Cibona sedmoplasiranu Dubravu, trećeplasirani Split šestoplasirani Zabok, dok će četvrtoplasirani Samobor igrati protiv petoplasiranog Dubrovnika. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, druge utakmice planirane su za 16. svibnja, a eventualne majstorice za 19. svibnja. Ligu napušta Šibenka, dok će Dinamo-Zagreb igrati dodatne kvalifikacije protiv drugoplasirane momčadi Prve muške lige, Ribole Kaštela.