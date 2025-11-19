Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
S POZIVNICOM

Tata i sin Hewitt pobjeđuju na turniru parova u Sydneyju

Lleyton Hewitt
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 12:45

Lleyton i Cruz Hewitt su dobili pozivnicu organizatora za nastup, a u prvom dvoboju lakoćom su svladali sunarodnjake Jonesa i Marinkova sa 6-1, 6-0. Cruz Hewitt je nastupao i u pojedinačnom dijelu turnira. Prošao je prvo kolo i potom ispao u drugom nastupu.

Lleyton Hewitt, nekadašnji najbolji svjetski tenisač i njegov 16-godišnji sin Cruz s uspjehom nastupaju u igri parova na ATP Challenger turniru u Sydneyju.

Lleyton i Cruz Hewitt su dobili pozivnicu organizatora za nastup, a u prvom dvoboju lakoćom su svladali sunarodnjake Jonesa i Marinkova sa 6-1, 6-0. Cruz Hewitt je nastupao i u pojedinačnom dijelu turnira. Prošao je prvo kolo i potom ispao u drugom nastupu.

Trenutačno je 16-godišnji Hewitt na 759. mjestu ATP ljestvice, ali je na rubu pedeset najboljih na svijetu u krugu 18-godišnjaka. U Australiji ga smatraju najvećim tamošnjim talentom svoje generacije.

Za ovu priliku 44-godišnji Lleyton Hewitt se vratio iz mirovine te je odigrao prvi natjecateljski meč nakon pet godina. Zadnji pojedinačni meč Lleyton je odigrao na Australian Openu 2016. godine, a potom je do 2020. povremeno nastupao u parovima na ATP razini.

„Emocije su radile. Ovdje je Cruz rođen i imamo puno obitelji i prijatelja u Sydneyju. Isto tako, ovdje sam četiri puta bio pobjednik ATP turnira, igrao na Olimpijskim igrama. Lijepo je ponovno biti na terenu i to sa sinom“, rekao je Lleyton Hewitt koji je u karijeri osvojio dva Grand Slam naslova, 2001. na US Openu i godinu dana kasnije u Wimbledonu.

Na svom turniru, na Australian Openu, igrao je finale 2005. godine kada je u četiri seta poražen od Rusa Marata Safina. U Roland Garrosu je najdalje došao do četvrtfinala, u dva navrata.

Ključne riječi
tenis Lleyton Hewitt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja