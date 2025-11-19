Tata i sin Hewitt pobjeđuju na turniru parova u Sydneyju

Lleyton Hewitt, nekadašnji najbolji svjetski tenisač i njegov 16-godišnji sin Cruz s uspjehom nastupaju u igri parova na ATP Challenger turniru u Sydneyju.

Lleyton i Cruz Hewitt su dobili pozivnicu organizatora za nastup, a u prvom dvoboju lakoćom su svladali sunarodnjake Jonesa i Marinkova sa 6-1, 6-0. Cruz Hewitt je nastupao i u pojedinačnom dijelu turnira. Prošao je prvo kolo i potom ispao u drugom nastupu.

Trenutačno je 16-godišnji Hewitt na 759. mjestu ATP ljestvice, ali je na rubu pedeset najboljih na svijetu u krugu 18-godišnjaka. U Australiji ga smatraju najvećim tamošnjim talentom svoje generacije.

Za ovu priliku 44-godišnji Lleyton Hewitt se vratio iz mirovine te je odigrao prvi natjecateljski meč nakon pet godina. Zadnji pojedinačni meč Lleyton je odigrao na Australian Openu 2016. godine, a potom je do 2020. povremeno nastupao u parovima na ATP razini.

„Emocije su radile. Ovdje je Cruz rođen i imamo puno obitelji i prijatelja u Sydneyju. Isto tako, ovdje sam četiri puta bio pobjednik ATP turnira, igrao na Olimpijskim igrama. Lijepo je ponovno biti na terenu i to sa sinom“, rekao je Lleyton Hewitt koji je u karijeri osvojio dva Grand Slam naslova, 2001. na US Openu i godinu dana kasnije u Wimbledonu.

Na svom turniru, na Australian Openu, igrao je finale 2005. godine kada je u četiri seta poražen od Rusa Marata Safina. U Roland Garrosu je najdalje došao do četvrtfinala, u dva navrata.