Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Nera Skender niže pobjede u Mađarskoj

Autor
Damir Mrvec
18.11.2025.
u 23:16

Luka Mitrović i Nera Skender  prošli su u drugo kolo Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina u mađarskom Szabolcsveresmartu. Mitrović je u prvom nastupu nadjačao Mađara Ivora Boera (6:3, 6:0), dok je Skender (5. nositeljica) svladala Ukrajinku Anu Muhinu – 6:2, 6:1.

Luka Mitrović i Nera Skender  prošli su u drugo kolo Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina u mađarskom Szabolcsveresmartu. Mitrović je u prvom nastupu nadjačao Mađara Ivora Boera (6:3, 6:0), dok je Skender (5. nositeljica) svladala Ukrajinku Anu Muhinu – 6:2, 6:1.

Jure Domagoj Lukin upisao je dvije pobjede u skupini na Tennis Europe turniru 2. ranga uzrasta do 12 godina u austrijskom Bad Waltersdorfu – naš je predstavnik je bio bolji od Austrijanca Nikolausa Gaichera (6.3, 6:0), a potom od Rumunja Tudora Stefana Ardeleana – 6:0, 6:1.

Rea Godinić probila se u drugo kolo TE turnira 2. ranga uzrasta do 16 godina u španjolskoj Villleni nakon uspjeha nad domaćom predstavnicom Martinom Valbuenom Moran – 6:1, 6.1.

Tara Vidan jedina se od sedam naših predstavnica plasirala u drugo kolo juniorskog ITF J60 turnira u MJariboru, Zagrepčanka je na startu bila uspješnija od Ukrajinke Ane Ščavinske, a sljedeća suparnica bit će joj Čehinja Natalie Moskova. 
Ključne riječi
juniori Nera Skender tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja