Nera Skender niže pobjede u Mađarskoj

Luka Mitrović i Nera Skender prošli su u drugo kolo Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina u mađarskom Szabolcsveresmartu. Mitrović je u prvom nastupu nadjačao Mađara Ivora Boera (6:3, 6:0), dok je Skender (5. nositeljica) svladala Ukrajinku Anu Muhinu – 6:2, 6:1.

Jure Domagoj Lukin upisao je dvije pobjede u skupini na Tennis Europe turniru 2. ranga uzrasta do 12 godina u austrijskom Bad Waltersdorfu – naš je predstavnik je bio bolji od Austrijanca Nikolausa Gaichera (6.3, 6:0), a potom od Rumunja Tudora Stefana Ardeleana – 6:0, 6:1.

Rea Godinić probila se u drugo kolo TE turnira 2. ranga uzrasta do 16 godina u španjolskoj Villleni nakon uspjeha nad domaćom predstavnicom Martinom Valbuenom Moran – 6:1, 6.1.

Tara Vidan jedina se od sedam naših predstavnica plasirala u drugo kolo juniorskog ITF J60 turnira u MJariboru, Zagrepčanka je na startu bila uspješnija od Ukrajinke Ane Ščavinske, a sljedeća suparnica bit će joj Čehinja Natalie Moskova.