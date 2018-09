UŽIVO Filip se uoči borbe susreo s Thompsonom, Ivana obranila naslov!

I u osmoj rundi Ivana je pokazala veću agresivnost. Do kraja meča ostale su još dvije runde.

Agron Smakići je pak do svoje 14. pobjede (13. nokautom) morao odraditi preko 20 minuta borbe protiv Španjolca Engueme. Slušajući pomno svog trenera Ivana Filipovića, koji je stalno vikao "samo smireno i kažnjavaj u tijelo". Agron je inače Zagrepčanin, od oca Kosovara i majke Zagrepčanke, koji svoju karijeru gradi u inozemstvu. - Prije odlaska u inozemstvo trenirao sam boks u BK Lokomotiva, no još od 2010. počeo sam živjeti u Austriji i tamo graditi karijeru u boksu, kikboksu pa i slobodnoj borbi, a posljednjih godinu i pol posvetio sam se profesionalnom boksu. Filipa Hrgovića dobro poznaje i ne bi se s njim volio boriti. - Mi smo dobri prijatelji i bilo bi pametnije da se međusobno ne borimo nego da zajedno gradimo karijere. Bolje je da ne uništavamo jedan drugoga – kazao je Smakići.

Vrlo brzo (za samo minutu i 47 sekundi), uz jako malu energetsku potrošnju, posao je završio 44-godišnji Šibenčanin Ivica Perković. Za svoju 24. profi pobjedu (uz 34 poraza), "Šibenska stina" pogodila je Totha dvaput u slezenu nakon čega je onemoćali mađarski boksač građen kao sumo borac (129 kg) odustao od daljnje borbe. - Dva mjeseca sam se spremao za nešto manje od dvije minute borbe i sa 133 kilograma skinuo sam na 123. No, znate kako je u boksu, što više patnje na treninzima to lakše u ringu. Išao sam najprije na protivnikovu glavu, da podigne gard, a onda sam ga dvaput udario u tijelo i to je bilo dovoljno.