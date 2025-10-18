Tamara Boroš: Svejedno nam je protiv koga ćemo igrati u finalu!

Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija plasirala se u subotu u finale Europskog ekipnog prvenstva u Zadru nakon što je svladala Portugal s 3-0 i sada čeka boljeg iz ogleda između Nizozemske i Rumunjske. Njihova izbornica, legenda hrvatskog sporta Tamara Boroš, kaže da joj je svejedno tko će im biti suparnik u borbi za zlato jer su njezine igračice spremne.

„Na putu do finala sve smo dobile 3-0, pa se čini kao da je bilo lagano, ali nije. Ni današnji meč nije bio lagan, jučer je također bilo gusto. Da smo bili na 0-1, moglo se drugačije okrenuti“, osvrnula se Boroš na put Njemačke do završnice Europskog prvenstva.

„Imamo dobre igračice i nije lako igrati protiv nas. Hvala Bogu da smo došle do finala i sutra još trebamo napraviti taj zadnji korak“, dodala je, ističući kako joj je svejedno tko će Njemačkoj biti suparnik u finalu.

„Nemamo posebnih želja, nama je svejedno. U nizozemskoj reprezentaciji igra Kineskinja koja se nakon dugo vremena vratila natjecateljskom stolnom tenisu, a Rumunjke dobro znamo. Iskreno mislim da je taj meč otvoren 50-50 i mi sutra čekamo spremne“, kazala je Boroš, osvrnuvši se i na rezultate hrvatskih stolnotenisačica i stolnotenisača.

„Jako mi je žao cura, bilo je toliko nesretnih faktora u tom meču – tri meča izgubljena 2-3. Stvarno smatram da je Hrvatska bila bolja ekipa, ali u sportu ne pobijedi uvijek bolji. Znam da im je teško jer su htjele pobijediti kod kuće u četvrtfinalu“, osvrnula se na meč osmine finala u kojem je Slovačka bila bolja od Hrvatske s 3-2.

Što se tiče poraza Hrvatske u četvrtfinalu od Njemačke, Boroš smatra da su i hrvatski stolnotenisači imali priliku za pobjedu.

„Hrvatska je dobro počela, iznenadilo me da je Tomo pobijedio Franzisku, ali Duda je odigrao na visokom nivou, zadnjih godinu dana igra odlično, nije bez veze među 10 najboljih na svijetu. Da je Filip Zeljko dobio treći meč, moglo je biti svašta. To je bio vrhunski stolni tenis i dobra kvaliteta, na žalost, završilo je porazom za Hrvatsku“, kazala je Boroš, dodajući da su u finalu u muškoj konkurenciji Francuzi ipak malo veći favoriti, iako i Njemačka može iznenaditi.