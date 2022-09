Talijanski izbornik: Bit će mi teško igrati protiv hrvatskih prijatelja

U kasnom večernjem terminu (21 sat) Hrvatska će večeras igrati protiv domaćina skupine, Italije, koju trenerski predvodi Gianmarco Pozzecco, svojedobno pomoćni trener Veljka Mršića u Cedeviti.

– U Zagrebu sam proveo dvije sjajne godine i bit će mi čudno igrati protiv Hrvatske. Susreo sam ovdje i Dina Repešu i Stojka Vrankovića, u Hrvatskoj imam puno prijatelja, a poznajem i dosta igrača i bit će to teška utakmica za mene.

Premda nijedan od Hrvata koji su igrali kod njega, u Sassariju, nije u sastavu reprezentacije, nije zaboravio spomenuti centra Bilana, šutera Krušlina i razigravača Katića. A na pitanje kako mu se čini naturalizirani Amerikanac Smith, kazao je:

– Smith je dobar igrač, no Katić je i dalje moj najdraži hrvatski razigravač.

A koliko je Litva draga Fibi, to ćemo vidjeti uskoro. Naime, u njihovu porazu protiv Njemačke, i to nakon dva produžetka, dogodila se materijalna povreda pravila (nikad nije izvedeno bacanje za tehničku njemačkom izborniku) pa se može očekivati određen poguranac Litavcima kako bi se sanirala šteta. A do štete je došlo i u Tbilisiju, gdje su Turci izgubili od domaćina Gruzijaca, također nakon dva produžetka. No, ondje su neki gruzijski igrači (koji nisu u timu) u hodniku ispred svlačionice, uz pomoć neprofesionalnih zaštitara, napali isključenog turskog šutera Korkmaza pa Turci prijete napuštanjem Eurobasketa.