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VIDEO Američka veleposlanica posjetila Rujevicu i poželjela sreću vatrenima: Dobila je i poseban poklon

Foto: Večernj list
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 18:06

Od reprezentativaca je dobila dres za uspomenu, a zahvalu u ime reprezentacije uputio joj je kapetan Luka Modrić

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw danas je nenadano posjetila stadion NK Rijeke, Rujevicu. McGraw je u pratnji Tajnje službe prošetala stadionom i posjetila klupske prostorije. Njen posjet neki bi mogli povezati i s činjenicom da se Rijeku prošlog ljeta usko povezivalo s američkim inevstitorima.

Damir Mišković bio je na korak od prodaje kluba američkom milijarderu Billu Foleyju, čovjeku koji u svom vlasništvu već ima klubove poput Bournemoutha, Moreirensea, Lorienta, Auckland FC-ja i Hiberniana. 

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Ipak nije to bio razlog njenog posjeta. McGraw je na Rujevici posjetila hrvatske nogometne reprezentativce. Vatreni u utorak lete u Alexandriju kod Washingtona gdje će biti smješteni za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. McGraw im je došla poželjeti sreću na Mundijalu koji će se igrati na njenom rodnom tlu. McGraw je izašla na teren i kratko porazgovarala s igračima prije treninga na Rujevici.

Od reprezentativaca je dobila dres za uspomenu, a zahvalu u ime reprezentacije uputio joj je kapetan Luka Modrić. Prije toga razgovarala je s izbornikom Zlatkom Dalićem i tehničkim direktorom reprezentacije Stipom Pletikosom. Rekla je i kako je veliki navijač hrvatske reprezentacije i kako se raduju dolasku Hrvatske na prvenstvo.

Za vrijeme posjeta nosila je hrvatski dres s brojem 47 u čast 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.

Ključne riječi
Rujevica posjet hrvatska nogometna reprezentacija Nicole McGraw

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