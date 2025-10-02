Naši Portali
NEMILOSRDNI SU

Talijanski mediji uzeli Tudora na zub, evo što mu zamjeraju: 'On ima problema, mi to vidimo...'

Željko Jaković
02.10.2025.
u 10:21

Nakon ulaganja većeg od 130 milijuna eura, navijači Bianconera imali su velika očekivanja za ovu sezonu, iako za sada nisu u potpunosti zadovoljni

Juventus sezonu započinje s pomiješanim osjećajima, jer nisu uspjeli iskoristiti puni potencijal svoje momčadi. Igor Tudor je ostvario dobre rezultate sa Starom damom ali u nekim prilikama je i prilično podbacio, ocjena je dijela talijanske javnosti ali i pojedinih tamošnjih medija. Nakon ulaganja većeg od 130 milijuna eura, navijači Bianconera imali su velika očekivanja za ovu sezonu, iako za sada nisu u potpunosti zadovoljni. Talijanski nogometni analitičari ovih se dana trude objasniti u čemu Tudor ne uspijeva ove sezone s Juventusom.

U izjavama koje je potpisao TuttoJuve, novinar Mario Mattioli komentirao je da Tudor ima poteškoća s integracijom najnovijih pojačanja Juventusa, uglavnom zato što su se pridružili kasno u prijelaznom roku.

- Obilje je ponekad problem. Nije lako upravljati s toliko igrača koje možda ne poznajete dobro. Tudor možda ne zna kako okupiti nova lica. Ima problema, i mi to vidimo.

Mattioli je također istaknuo dovođenje Jonathana Davida i Loisa Opende, koji, po njegovom mišljenju, nisu čisti napadači, već ofenzivni igrači kompatibilni s napadačem, ali ne i zamjene.

- Činjenica je da je Juventus oko Dušana Vlahovića potpisao igrače koji nisu pravi napadači. Mogu igrati uz centralnog napadača, ali ništa više.

Juventus je u prijelaznoj fazi i iako je istina da David (25) i Openda (25) nemaju profil čistih napadača, normalno je i da se tek prilagođavaju. Općenito, prva godina je godina prilagodbe, iako postoje izvanredni slučajevi kada nova pojačanja odmah utječu na situaciju. To ovdje nije bio slučaj.

Sve dok Tudor pokazuje da ima jasan stil i ideje, najbolje je pričekati da se njegovi dijelovi uklope. Ako uprava Juventusa primijeti da projekt nema smisla, neće imati problema s pronalaženjem zamjene.
