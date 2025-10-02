Naši Portali
Strani nogomet

Boban istaknuo probleme Tudorovog Juventusa, a posebno kritizirao jednog igrača: 'Svi znamo da je preplaćen'

VL
Autor
Karlo Koret
02.10.2025.
u 12:17

Svi smo rekli da je preplaćen jer ne vrijedi 60 milijuna eura. Teško je reći koliko, možda 20 ili 25 milijuna eura. Nije zapravo bitno

Juventus je pod vodstvom Igora Tudora upisao i četvrti uzastopni remi. U drugom kolu Lige prvaka, Stara Dama odigrala je 2:2 protiv Villarreala. Pogtoke za Tudorovu momčad postigli su Federico Gatti u 49. minuti i Francisco Conceicao u 56., a strijelci za španjolsku momčad bili su Georges Mikautadze u 18. i Renato Veiga u 90. minuti.

Svoje viđenje utakmice za Sky Sports, gdje radi kao stručni komentator, dao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban -Koopmeiners je utakmicu započeo kao ofenzivni vezni, no nakon vrlo lošeg prvog poluvremena zamijenjen je upravo Conceiçãom. Ulazak portugalskog krilnog igrača potpuno je promijenio dinamiku susreta, unio je živost u napad i postigao pogodak za privremeno vodstvo Juventusa. - započeo je Boban.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Potom je posebno istaknuo mladog Portugalca Conceicaa za kojeg tvrdi kako je odličan igrač u situacijama jedan na jedan, ali kako mu i dalje nešto nedostaje - Mislim da je promijenio Juventus. Očito, možemo se zapitati zašto nije započeo. Mislim da je igrač s izvrsnim vještinama jedan na jedan, lako mijenja smjer i tempo te daje prave dodavanja, ali mu nedostaje malo zrelosti i smirenosti. Doći će do toga i kad to učini, napravit će daljnji korak naprijed. Nema mnogo igrača s ovom kvalitetom u igri jedan na jedan, možda čak ni Yildiz.

VEZANI ČLANCI: 

Prema njegovom suigraču Teunu Koopmeinersu bio je posebno kritičan. Nizozemski veznjak već dugo trpi oštre kritike zbog visoke odštete koja je za njega plaćena, a njegove igre ne pokazuju da se ulaganje isplatilo - 

Žao mi je zbog Koopmeinersa jer ga premještaju ovamo i onamo. On je 'osmica'. Svi smo rekli da je preplaćen jer ne vrijedi 60 milijuna eura. Teško je reći koliko, možda 20 ili 25 milijuna eura. Nije zapravo bitno, ali on je dobar igrač i mora ga se oživjeti. Igranje na desnoj strani pomoglo je Conceiçau da napravi razliku.

Juventus je ove sezone još uvijek neporažen, ali su u prvih sedam utakmica sezone ostvarili samo tri pobjede. Sljedeći veliki test dolazi im već za vikend kada ih u Serie A očekuje susret s vodećim Milanom.

