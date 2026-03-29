Vatreni uoči Brazila: Kako čuvati Viniciusa? Često ga gledamo, fantastičan je

Marin Pongračić jedan je od onih u hrvatskoj ekspediciji koji su prvi put na američkom tlu, njegovi su dojmovi pritom jako pozitivni. Marin ne skriva zadovoljstvo:

“Nikad nisam bio u SAD-u, sviđa mi se, imamo jako dobre uvjete, povoljnu klimu i jako dobre protivnike, dobro se družimo. Sve u svemu, jako smo zadovoljni”, ističe Pongračić koji se osvrnuo na dvoboj s Kolumbijom.

“Sretni smo što smo pobijedili, odigrali smo dobru utakmicu, imali dobru predstavu, poslije primljenog pogotka vratili se u utakmicu na najbolji mogući način pred velikim brojem kolumbijskih navijača. Igra s trojicom igrača u zadnjoj liniji? Nisam često igrao s trojicom igrača u zadnjoj liniji, pogotovo ne na lijevoj strani, ali tu sam da se prilagodim i ono što mi se nudi odradim na najbolji mogući način. Dobro je to izgledalo protiv Kolumbije, na početku smo nesretno primili pogodak, ali poslije smo se stabilizirali. Puno je toga pozitivnoga donijela ta utakmica, a sad se moramo dobro pripremiti za Brazil. Velika je privilegija igrati te utakmice”.

Pongračić ističe važnost podrške hrvatskih navijača.

“Gdje god da igramo uvijek imamo podršku naših navijača i to nam jako puno znači. To nas motivira, bilo je i protiv Kolumbije dosta naših navijača i sretni smo zbog toga. Što mi daje snagu? Vjera, obitelj, narod za koji igram. Igrati za Hrvatsku je velika čast i ponos”.

Suočio se i s pitanjem o najbržem igraču u hrvatskoj reprezentaciji...

“To moramo pitati kondicijskog trenera, jedan sam od bržih, ali ima dosta igrača koji su brzi. Kako čuvati Viniciusa? Gledamo ga često, pogotovo u Ligi prvaka, gledamo njegove golove i ono što pruža na terenu. Fantastičan je igrač, jedan od najboljih na svijetu, teško je takve individualce čuvati u igri jedan na jedan, moramo biti dobro posloženi i koncentrirani kao momčad i čuvati ga kolektivno”.