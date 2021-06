Talentirani hrvatski trener ima savjet za Dalića: 'Mora odustati od njega...'

Marko Krnjić, naš nogometni trener s Uefa A licencijom i vlasnik tvrtke za videoanalizu utakmica, prokomentirao je neke ključne detalje utakmice protiv Engleske.

– Prvih 25 minuta prošlo je u značajnoj dominaciji Engleza koji su jasno pokazali svoju ideju u kreaciji igre. Problem su nam stvarali dobrim pozicioniranjem na desnoj strani naše obrane. Tamo su koristili prostore iza leđa Kramarića i ispred Vrsaljka i ostvarivali brojčanu nadmoć s Trippierom, Sterlingom i Mountom... – počeo je Krnjić.

Stvarali višak

Tamo su često stvarali situacije tri na dva i dva na jedan.

– Stvaranjem viška u toj zoni otvarali su prostor za Phillipsa koji je utrčavanjem u centralne prostore koje su mu praznili Kane i Mount bio stalna opasnost za naš gol iz drugog plana.

Nikako nismo znali što napraviti protiv Sterlinga.

– Sterling je dolazio do izražaja jer mu je cijela momčad kreirala te situacije. Radili su nam probleme s dva-tri igrača u jednoj zoni lijeve strane njihova napada. Mount je često dolazio u tu zonu.

Krnjić je također istaknuo:

– Kod njih se vide jasni principi u fazi napada od samog otvaranja igre gdje se na miran način pokušava doći u česte situacije i odigrati kvalitetan pas. Nije bilo nabijanja, imali su kontinuirani posjed koji je u prosjeku trajao 19 sekundi...

Posjed je u prvoj fazi utakmice bio znatno na strani Engleske.

– Istaknuo bih dva osnovna principa njihove igre. Prvi je bio u formaciji 2-1-4-3 u kojoj se Rice spuštao i sudjelovao u fazi napada, a Phillips se s bekovima visoko pozicionirao u pripremi napada. Druga varijanta izlaska bila je u formaciji 2-3-2-3 i iz takve ideje smo primili pogodak. Imali su mehanizme koji su se konstantno ponavljali. Očite su bile jasne linije kretanja i precizno se znalo tko što radi. Takve mehanizme do gola su ponavljali i dvoznamenkasti broj puta, sve dok nas nisu matirali... Kruna njihovih mehanizama bila je ta akcija od 17 dodavanja. Dvaput su provocirali dobru situaciju u jednom napadu i, kada se ona dogodila, zabili su nam pogodak.

Kako je izgledala naša obrana?

– Primjetno je bilo da smo u formaciji 4-4-2 pokušali stati u srednji blok u kojem su Modrić i Rebić bili prva linija obrane. Povremeno su radili visoki pritisak na engleske stopere. To je bila Dalićeva ideja. Vidjelo se da bočna pozicija nije prirodan za Kramarića jer u klubu igra potpuno drugačiju ulogu. Ako uzmemo u obzir da Vrsaljko nije u ritmu utakmica u klubu, možda je zbog toga engleska ideja bila da nas napadaju preko te strane. Oni su gotovo sve svoje napade kreirali kroz sredinu (10) ili preko naše desne strane (11). Usporedbe radi, po našoj lijevoj strani probali su proći svega triput.

Video - Luka Modrić

Nismo imali dubinu

Poseban problem imamo, očito, u defenzivnom prekidu.

– Prekidi su nam i dalje ogroman problem. Dvaput su Englezi ostali sami na povratnoj lopti. Nakon auta, na našu postavljenu obranu, imali su dvije izgledne prilike. Prekidi u fazi obrane uglavnom su stvar fokusa i koncentracije igrača... Što bismo trebali mijenjati?

– Treba nas brinuti naša igra prema naprijed, često smo imali pet do sedam igrača ispod centra, daleko od napada... Nismo imali dubinu. Drugi problem je pozicija Rebića koji nije navikao igrati leđima okrenut golu. To je igrač prostora. U toj ideji igre vjerojatno bi nam više koristili Petković ili Budimir. Pozitivne stvari su se događale kada bi Kramarić ulazio u sredinu, a vezni igrač u prazan prostor, odnosno kada bi Vrsaljko bio visoko. Samo smo tada bili opasni i to je jedino imalo smisla. Tako možemo razbiti bilo kojeg protivnika – zaključio je Marko Krnjić.

Video - Bruno Petković