Svijet može odahnuti: Kineska tenisačica koja je nestala je dobro i na sigurnom

Kineska tenisačica Peng Shaui je sigurna i dobro je, objavio je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) nakon što je Thomas Bach imao videopoziv s tenisačicom koja je nestala nakon što je optužila utjecajnog člana Komunističke partije Kine da ju je prisiljavao na spolni odnos.

U priopćenju MOO-a navodi se kako je predsjednik Bach više od pola sata razgovarao s Peng nakon njezine gotovo trotjedne javne odsutnosti.

"Objasnila je da je sigurna i dobro, da živi u svom domu u Pekingu, ali bi htjela da se njezina privatnost poštuje u ovom trenutku", stoji u priopćenju MOO-a.

Foto: HU XIJIN/TWITTER Peng Shuai is seen having dinner with her friends at a restaurant in this screen grab of a video in a Twitter post, acquired by Global Times Editor In Chief, Hu Xijin on November 20, 2021. Acquired on November 20, 2021. Hu Xijin/Twitter via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.?

"Zato sada radije provodi vrijeme s prijateljima i obitelji. Ipak, nastavit će se baviti tenisom, sportom koji toliko voli."

Podsjetimo, ranije ovoga mjeseca 35-godišnja Shuai, jedna od najvećih kineskih sportskih zvijezda, napisala je na društvenim mrežama da ju je bivši zamjenik premijera Zhang Gaoli "natjerao na seks". Napisala je i da je s njim kasnije imala sporazumni odnos.

Kineski online cenzori brzo su izbrisali objavu s platforme Weibo, uklonili sve inkriminirajuće dokaze o optužbama protiv utjecajnog člana kineske vlade, a Peng je od tada nestala. Ni Zhang ni kineska vlada nisu komentirali njezine navode.

Svjetska teniska zajednica izrazila je zabrinutost zbog situacije kineske tenisačice, a vodstvo WTA pozvalo je da se tvrdnje 35-godišnje tenisačice istraže "potpuno, pošteno, transparentno i bez cenzure".

Foto: via TWITTER @QINGQINGPARIS Chinese tennis player Peng Shuai signs large-sized tennis balls at the opening ceremony of Fila Kids Junior Tennis Challenger Final in Beijing, China November 21, 2021, in this screen grab obtained from a social media video. TWITTER @QINGQINGPARIS via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Francuski ministar vanjskih poslova pozvao je kineske vlasti da razjasne cijelu situaciju, a Sjedinjene Države i Britanija također su pozvale Kinu da dostavi dokaze o njezinom stanju.

Međunarodne skupine za ljudska prava čak su pozvale na bojkot Zimskih olimpijskih igara u Pekingu u veljači zbog kineskog stanja ljudskih prava.