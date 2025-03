Svi se sprdaju s autićem koji je riknuo na centru Stade de Francea, komentari su urnebesni

Mali Volkswagen ID.3 dovezao je loptu s kojom se izvodio početni udarac na Stade de Franceu, prije utakmice Francuske i Hrvatske (2:0) u četvrtfinalu Lige nacija. To je sve što je uspio napraviti, budući da je na pola puta, negdje oko centra igrališta, kada se trebao vratiti natrag, zapeo i nije mogao nastaviti dalje. Urnebesan je to bio trenutak koji je dobro nasmijao sve na stadionu, pa i igrače kojima su to bili zadnji trenuci koncentracije na utakmicu koja je uslijedila.

Francuzi su prvi krenuli s centra, a kapetan "tricolora", Kylian Mbappe odlučio je uzeti stvar u svoje ruke. Napadač madridskog Reala i suigrač našeg Luke Modrića uzeo je maleni automobil u ruke, podigao ga i predao osobi koja je bila zadužena za to da ga makne s travnjaka ako ovaj odluči stati.

Komentari na foru s autićem su brutalni. Izdvojit ćemo samo neke, a većina ih je sarkastične i ironične prirode. Situaciju pogledajte OVDJE

"Ovo nam je budućnost? Kupite električni automobil pa ćete ga nositi u rukama do prve kante za smeće", napisao je jedan korisnik na dobro posjećenom internetskom forumu.

"Da Mbappe nije uzeo stvar u svoje ruke, utakmica još uvijek ne bi počela. a igrači bi cupkali na centru", napisao je drugi, a sljedeči dodao: "To nam je budućnost?"

The car broke down after it delivered the ball and Kylian Mbappe took care of it 💀



France are through to the #NationsLeague semi-finals! pic.twitter.com/oirmMrldV4