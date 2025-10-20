VIDEO Omiljena svjetska legenda teško nastradala: Slomio tri rebra, izvadili su mu tekućinu iz pluća

Turbulentnu subotu imao je Diego Forlan. Velika legenda svjetskog nogometa, koja je ostala u sjećanju navijačima na Mundijalu 2010. godine u Južnoj Africi, ozlijedila se u utakmici urugvajske veteranske lige između Old Boysa i Old Christiansa. Podsjetimo, Forlan se umirovio 2019. godine. Tijekom sjajne karijere nosio je dres Manchester Uniteda, Villarreala, madridskog Atletica i Intera iz Milana, a od tada svoje dane provodi baveći se nogometom na veteranskoj razini te povremeno igra tenis.

Međutim, nije riječ o bezazlenoj ozljedi jer je Forlan slomio tri rebra, što je djelomično izazvalo i pneumotoraks, stanje koje može dovesti do djelomičnog ili potpunog kolapsa pluća. Stoga su u bolnici morali provesti drenažu pluća, a legendarni je Urugvajac hospitaliziran već nešto više od 24 sata.

“Forlán”



Porque jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



El ex Peñarol y selección uruguaya se fracturó 3 costillas.



Pronta recuperación Diego💪pic.twitter.com/uwT6XryVMh — ¿Porque es tendencia Futbol Uruguayo? (@tendenciafutuy) October 18, 2025

Kako pišu urugvajski mediji, Forlan je pao na tlo nakon jednog duela te ostao ležati. Ipak, otkrio je svojim prijateljima kako nije bilo nikakve namjere da ga protivnički igrač ozlijedi. Također, navodi se kako je Forlan u stabilnom stanju te bi iz bolnice trebao biti pušten već u utorak.