Sve zemlje bivše Jugoslavije daju veće nagrade za medalje, nego li Hrvatska

Osim 339 kompleta medalja, na Olimpijskim igrama podijeljene su i diplome i to onima koji su završili među osam najboljih. I to je, osim buketa cvijeća, sve što se u Tokiju dijelilo. No, zato će mnoge države jednokratno nagraditi svoje olimpijske odličnike, a među njima je i Hrvatska koja će za tu svrhu izdvojiti nešto više od četiri milijuna kuna. Dakako, najbolje će proći olimpijski pobjednici – tekvondašica Matea Jelić, veslači Valent i Martin Sinković te teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić – kojima će pripasti po 208.000 kuna (27.730 eura).

Srebrni jedriličar Tonči Stipanović, gimnastičar Tin Srbić i teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig zavrijedili su po 130.000 kuna (17.330 eura), a brončani veslač Damir Martin i tekvondaš Toni Kanaet po 92.000 kuna (12.270 eura).

Indijcu 1,7 milijuna eura!

Nagrađene će biti i djelatne stručne osobe koje će za olimpijsko zlato podijeliti 416.000 kuna (55.460 eura), za srebro 260.000 kuna (34.670 eura), a za broncu 184.000 kuna (24.430 eura). Kako će se taj dio kolača dijeliti, odredit će vjerojatno nacionalni savezi tih sportova pa će tako i Hrvatski taekwondo savez ocijeniti koliki dio kolača će ići izborniku i glavnom treneru Toniju Tomasu, a koliki i ostalim članovima njegova stožera koji je činio, da ne zaboravimo i te ljude, vrsni fizioterapeut Mario Novak Stanko.

S obzirom na to da je riječ o ekipnom dometu u pojedinačnom sportu zlatnog teniskog para Pavić – Mektić bit će tretirano kao uspjeh ekipnog sporta pa će izbornik Vedran Martić dobiti 170.000 kuna dok će ostatak stručnog stožera podijeliti 340.000 kuna. Zasad je tu nejasno hoće li Martić dobiti i onih 92.000 kuna predviđenih za izbornika drugoplasirane momčadi, a to su u ovoj neponovljivoj priči bili Čilić i Dodig.

Već smo pisali o tome da će od zemalja bivše SFRJ svoje sportaše najizdašnije nagrađivati Kosovo koje će svojim dvjema džudaškim olimpijskim pobjednicama (Krasniqi, Gjakova) isplatiti po 100.000 eura. Srbija pa će zlatne djevojke karatašicu Preković i tekvondašicu Mandić nagraditi s po 70.000 eura, baš kao i svakog vaterpolista.

Troje slovenskih pobjednika (kanuist Savšek, biciklist Roglič i penjačica Gambret) bit će nagrađeno s po 31.120 eura, što je gotovo 14.000 eura više nego što je bilo nakon Rija. Srebrna džudašica Tina Trstenjak bit će sretnija za 23.340 eura, a brončani biciklist Tadej Pogačar primit će 15.560, eura što je sitnica u odnosu na onih 609.000 eura za ukupnu pobjedu i tri etapne pobjede na Tour de Franceu.

Zanimljivo da Slovenci daruju svoje olimpijske pobjednike približno koliko i Amerikanci (31.940 eura), no treba reći da većina američkih medaljaša ima privatne sponzore, što je na tržištu od 330 milijuna ljudi i uz vodeće svjetsko gospodarstvo neka posve drukčija priča od toga koliko naši olimpijci mogu sponzorski dobiti od posustale hrvatske ekonomije.

Najizdašnija država u tom smislu je Singapur koji uoči svakih Igara maše nagradom od milijun singapurskih dolara za zlato što u eurima iznosi 627.500 eura od koje svote njezin osvajač mora uplatiti 20 posto za razvoj matičnog sporta. Takvu nagradu zasad je dobio samo jedan Singapurac, zlatni olimpijac u plivanju Joseph Schooling, pobjednik utrke na 100 metara dupinovim stilom prije pet godina u Riju. Dotični je nastupio i u Tokiju, ali je završio Igre s 44. vremenom u svojoj trofejnoj disciplini. Drugu najveću nagradu daje Hong Kong, a to je za zlato 545.000 eura, čime se osladio njihov mačevalac Cheung Ka Long koji je dobio i doživotnu pretplatu za gradsku podzemnu željeznicu!

Ako indijska nacionalna i regionalna vlada budu od riječi, najnagrađivaniji pojedinac s ovih Olimpijskih igara trebao bi biti senzacionalni kopljaški pobjednik Neeraj Chopra kojem je, u gotovini i darovima (automobil, aviokarte), iz više izvora obećano oko 1,7 milijuna eura.

Među najbolje nagrađenima odličnicima svakako će biti i filipinska dizačica Hidilyn Diaz (30) kojoj će, od vlade i lokalnih kompanija, pripasti negdje oko 610.000 eura. Ova sportska diva u “džepnom pakiranju” od 55 kilograma dobit će i dvije kuće, ali i pravo doživotno besplatan prijevoz s nacionalnom aviokompanijom, ali i besplatno gorivo dok kraja života.

Ministarstvo turizma i sporta bogate Južne Koreje svojim sportašima za zlato ne daje više od 47.000 eura, ali zato nudi mogućnost oslobađanja od služenja obveznog vojnog roka u zemlji u kojoj ta obveza traje 18 mjeseci. Izuzetak je streličarka An San koja je u Tokiju osvojila tri zlata (pojedinačno, u paru i mješovitom paru) pa će sveukupno, iz više izvora, dobiti oko 550 tisuća eura.

Sumnjivih 700 milijuna eura

Neki, na njihovu žalost, neće dobiti ništa, kao što su to britanski sportaši, no oni imaju tu sreću da država sve olimpijske programe podržava s više od 235 milijuna eura, a medaljaši nemaju problema s pronalaženjem lukrativnih osobnih sponzora.

Na tapšanju po ramenu ostat će i švedski i norveški medaljaši poput srebrnog skifista Kjetila Borcha koji ima godišnju stipendiju od 12.000 eura.

– Možda ću dobiti pismo zahvale od kralja ili premijera. Prilično sam siguran da brončani Hrvat Martin ili zlatni Grk Ntouskos neće dobiti pismo od kralja, već nešto konkretnije.

Kada je čuo da Singapur nagrađuje svojeg olimpijskog pobjednika s milijun singapurskih dolara, Borch se u šali zapitao:

– Koliko dugo traje procedura dobivanja singapurskog državljanstva?