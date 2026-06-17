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USPOREDBA

Englezi imaju tri puta skuplju reprezentaciju od Hrvatske! Nevjerojatno je koliko vrijede

International Friendly - England v Costa Rica
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 12:30

Englezi su uz Francusku najvrednija reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu.

Engleska nogometna reprezentacija procijenjena je na 1.3 milijarde eura, dok je vrijednost hrvatskih nogometaša oko tri puta manja, prema podacima portala transfermarkt.

Englezi su uz Francusku najvrednija reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu.

"Tricolori" su procijenjeni na 1.52 milijarde eura, a "Gordi Albion" na 1.3 milijardi. Iznad milijarde eura vrijedne momčadi imaju Španjolci (1.22) i Portugalci (1.01).

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International Friendly - England v Costa Rica
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Hrvatska se nalazi na 16. mjestu, a "Vatreni" su procijenjeni na oko 400 milijuna eura.

Katar i Jordan su na začelju s 20 milijuna eura vrijednim ekipama.

Kod Engleza "najskuplji" su Jude Bellingham, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 130 milijuna eura, Declan Rice sa 120, te Bukayo Saka sa 110 milijuna eura. Najopasniji igrač "Gordog Albiona", napadač Harry Kane procijenjen je na "skromnih" 60 milijuna.

U hrvatskim redovima "najskuplje noge" ima stoperski dvojac Joško Gvardiol i Luka Vušković koji su procijenjeni na 70 i 60 milijuna eura.

Slijede Petar Sučići i Josip Stanišić s 40, te Martin Baturina koji je procijenjen na 30 milijuna eura.

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Ključne riječi
Engleska reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 1

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kozorog
13:14 17.06.2026.

naša repka je najvrednija bjelačka repka. dal ste to tako gledali ikad? niste. 50% eu reprezentativaca nisu izvorni europljani, bez njih ni francuska ni belgija ni njemačka ni engleska ne bi bile ni blizu sp-a. švicarska, portugal, pa i italija, svi oni imaju afrogene u repki. ništa to nije problem, al prestanimo onda migrante i općenit useljenike gledati kao teret, opasnost. vrh eu nogometa čini afrika. pogledajte slike sa finala afričkog kupa i ep-a. za 8 godina ćemo igrati igru pronađi uljeza... danas ćemo ih opet naučiti što je reprezentacija. a oni nek razmisle dal smiju dignuti union jack u svojoj zemlji...

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