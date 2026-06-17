U SAD-u smo pronašli Hrvata koji je postao zvijezda: 'Napustili smo Liku, bila je to velika promjena'

Osim Petra Muse, u Dallasu – daleko od svjetala reflektora – živi još jedan hrvatski nogometaš, nekadašnja zvijezda američkog malog nogometa, 64-godišnji Michael Mike Uremovich, Likota rođen u Perušiću.

U 40 utakmica 108 golova

– Iz Like sam s roditeljima otišao sa sedam i pol godina. Moji roditelji su se bili odlučili na veliku životnu promjenu, želeći si dati neku novu šansu. Oboje su bili učitelji u Perušiću, a moj ujak Stipe Bašić iz Konjskog Brda bio je prije nas otišao preko oceana, pa smo mu se pridružili u Torontu. Naši ljudi tamo su uglavnom radili na građevini – počeo je svoju priču Uremovich, pa nastavio:

– Nogomet sam počeo igrati u Torontu, prvu ozbiljniju šansu dobio sam kao dijete u akademiji tamošnje Croatije, članu National Soccer League. Taj klub bio je preteča Metros Croatije. S 14 godina bio sam pozvan u reprezentaciju kanadske države Ontario, a potom i u kanadsku selekciju do 18 godina. Igrao sam na poziciji središnjeg veznog igrača. No umjesto da sam ostao graditi karijeru u velikom nogometu, s jednim prijateljem odlučio sam se okušati u malom nogometu, tzv. indooru.

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New York Arrows, Montreal Manic, Phoenix Pride, Dallas Sidekicks u dva navrata i Baltimore Blast bili su Uremovichevi klubovi.

– Dok sam bio u New York Arrowsima, tamo još 1980. godine, naš najbolji igrač bio je bivši hajdukovac Slaviša Steve Žungul, koji je pobjegao iz Jugoslavije, i s obzirom na takvu situaciju, u Americi nije mogao ishoditi papire za igranje velikog, pa je prešao na mali nogomet. Tako je postao najveća zvijezda New York Arrowsa, pa i cijele lige. Tada sam imao 18 godina i s divljenjem sam gledao Žungula kako igra. Pa on je u 40 utakmica za nas dao 108 golova! Bilo mi je nevjerojatno da igram uz jednog tako poznatog igrača. Bila su tu i dvojica bivših dinamovaca, Veljko Val Tukša i Damir Šutevski. Kada sam poslije postao igrač Dallasa, Žungul je igrao za Tacoma Stars, te smo 1987. godine završili u finalu lige. Ja sam bio s jedne, a Žungul i Tukša s druge strane. Žungul i ja nismo bili veliki prijatelji, on je i stariji od mene osam godina, ali imali smo veliki međusobni respekt. Mi smo njih u sedmoj utakmici play-offa pobijedili u Tacomi i osvojili titulu, a Žungul mi je tom zgodom poklonio svoj dres. To mi je baš draga uspomena, čuvam ga i danas.

Što ste radili nakon završetka karijere igrača?

– Gotovo trideset godina trenirao sam lokalnu djecu između 6 i 17 godina, najviše iz privatnih klubova, ne na profesionalnoj razini. Također, bio sam zaposlenik proizvođača sportske opreme, najprije Pume, potom i Diadore, a sada sam privatni poduzetnik.

Idete li na nogometne utakmice u Dallasu, pratite li nastupe Petra Muse?

– Odem ponekad, jako lijepo dečko igra.

Je li Petar toliko moćan i dobar da zavrjeđuje nastup protiv Engleza u prvih 11?

– Puno puta znalo se dogoditi da igrači koji sjajno igraju u klubu drukčije izgledaju kada dođu na svjetsku pozornicu s reprezentacijom. Petar je tu zajedno s ostalim napadačima, meni je teško procijeniti tko je od njih u najboljoj formi i reći – taj treba igrati. Tek kada se taj nastup dogodi, mi ćemo znati je li ga zavrijedio.

Koliko vam kao Hrvatu iz Dallasa znači dolazak naše reprezentacije u vaš grad?

– Ma to je za nas velika stvar! Sada nam dolaze drugi put. U ožujku 2018. ovdje je igrana utakmica Hrvatska – Meksiko, tada nas je 11-ero iz obitelji bilo na stadionu. Sjećam se kao da je bio jučer; bio je utorak, kiša je padala nesmiljeno čitav tjedan, utakmica je igrana od 20.30 sati, stadion je bio pun, osamdeset tisuća ljudi, od toga 75 tisuća Meksikanaca i pet tisuća naših Hrvata koji su došli sa svih strana Sjeverne Amerike. Za nas je to zaista bio poseban doživljaj, pobijedili smo 1:0 iz jedanaesterca.

Vatreni nas razmazili

Kakvu utakmicu očekujete protiv Engleza, možemo li im se oduprijeti?

– Kao mala nacija uvijek imamo poseban motiv dokazivati se protiv Engleza, a onda imamo i očekivanja da ćemo dobro proći protiv njih. Ovdje govorim ljudima da moramo biti presretni što imamo ovakvu reprezentaciju; imamo tri medalje sa svjetskih prvenstava, a Engleska – velika zemlja – bila je svjetski prvak 1966., a od tada nikada više nije završila ni na drugom, ni na trećem mjestu. Moram reći da nas je reprezentacija svojim uspjesima malo i razmazila, pa sada mislimo da će svaki put tako biti, ali ako znamo da se primjerice Talijani opet nisu uspjeli plasirati, da je i Nizozemska propuštala svjetska prvenstva, ne treba pretjerivati s očekivanjima. Bit će to velika borba od prvog nastupa, a konačan ishod teško je predvidjeti. Argentina je na posljednjem SP-u u prvoj utakmici bila poražena od Saudijske Arabije; tko je tada mogao pomisliti da će biti svjetski prvak – zaključio je Mike Uremovich, čiji je šestogodišnji unuk Luka dobio ime po Luki Modriću.