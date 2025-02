Sve je spremno za novi rukometni spektakl u Areni, evo što treba Zagrebu protiv Norvežana

Polako se približava jedna od najvažnijih utakmica Rukometnog kluba Zagreb. U Arenu stiže norveški prvak, Kolstad, u okviru 12. kola elitne skupine Lige prvaka. Utakmica je važna za obje momčadi jer obje momčadi love mjesto koje osigurava igranje u osmini finala. Norvežani za sada imaju dva boda prednost, ali to se može promijeniti nakon zagrebačke utakmice. Pobjedom bi ih zagrebaši bodovni stigli, ali je isto tako važna i gol razlika. Naime, zagrebaši su u gostima izgubili s minus četiri pa bi bilo dobro da pobijede s pet kako bi u slučaju istog broja bodova bili u prednosti.

- Nekako će biti slična utakmica onoj između Hrvatske i Islanda na svjetskom prvenstvu. I tamo nam je trebala pobjeda od četiri razlike a na kraju smo pobijedili sa šest – rekao je Zvonimir Srna.

Zagreb je osvojio jako važne bodove u prethodnom kolu kada su u gostima pobijedili mađarski Szeged.

- Moram reći da sam zaista ponosan na ono što smo pokazali u Szegedu, produžili smo taj zlatni prvi mjesec, rukometnu euforiju, nadam se da ćemo to nastaviti i u srijedu. Pogodilo se od prve do 60. minute da su dečki napravili sve što smo se dogovorili, mnoge kolege su mi rekle da Zagreb dugo nije igrao ovako zrelo. Žao mi je što nismo okrunili tu pobjedu većom razlikom. Priča se o tome tko je favorit u ovom susretu, ali što to znači, mene to ne zanima. Mene ne zanima prolazak skupine, nego pobjeda u utakmici. Pogledali smo našu prvu utakmicu s njima, zadnje dvije koje su oni igrali u Ligi prvaka, ali ja sam više fokusiran na moju momčad, a mi smo svoje pravo lice pokazali i sada i protiv Magdeburga. Onda me ne zanima ni hoće li igrati Sagosen niti tko drugi... Borio sam se s nekim stvarima kada sam došao, ali sada smo pokazali što znamo i želim da se tako brzo vraćamo iz obrane, tražim maksimalno podršku ovih iskusnijih igrača – rekao je Velimir Petković, trener Zagreba.

Kad smo već kod Sagosena, njega sigurno neće biti u dresu Kolstada. U međuvremenu je prešao u danski Aalborg s kojim će zagrebaši igrati sljedeće kolo, nakon što ugoste Kolstad. U prijevodu, ne mogu pobjeći od sjajnog norveškog šutera.

- Trener traži spremnost svih igrača, mi se borimo koliko možemo, ne možemo imati 16 igrača poput Barcelone jer nemamo taj budžet, ali jednostavno se borimo i klub i mi. Znamo da je pritisak sličan ovdje kao i u reprezentaciji. S disciplinom u napadu ih možemo zaustaviti, moramo prvo poluvrijeme protiv Szegeda uzeti kao vodilju, imali smo nula tehničkih grešaka, ne znam kada mi se to dogodilo – naglasio je Srna.

Puno toga ovisit će o igri u obrani. Najbolje to zu na Jakov Gojun koji se doduše nije puno naigrao u Szegedu,. Naime, već u 11. minuti zaradi ej dva isključenja pa ga je trener morao sačuvat za samu završnicu.

Naravno da je pobjeda u Szegedu utjecala na psihu, pobijediti tako veliku ekipu u njihovoj dvorani... Ali nećemo ni trener ni ja dati pravo na opuštanje. Ima se još puno za igrati, Aalborg u gostima, njih smo kod kuće dobili lako, ali Kolstad smo prošli puta izgubili četiri razlike, bilo je poluvrijeme 16:16, ali nismo izdržali do kraja, ali igramo pred svojom publikom, neka oni razmišljaju o nama, a mi ćemo im pokazati što znamo – rekao je Gojun.

Filip Glavaš i dalje igra s brkovima bez obzira na obećanje da će nestati ako osvojimo medalju na svjetskom prvenstvu.

- Jedno stvarno lijepo razdoblje je iza nas i koje želimo nastaviti. U ovoj smo grupi pokazali kvalitetu iako nam je rijetko tko davao šanse. U ovoj grupi možda i 10 bodova neće biti dovoljno za prolaz, nije lako, ali dat ćemo sve od sebe. Sigurno da je ovo novo dokazivanje, dodatan motiv, da moramo ovu pobjedu shvatiti kao jednu motivaciju – dodao je Glavaš,a na upit hoće li na kraju sezone u Flensburg ili negdje u Francuskoj, kratko je rekao:

- Ne znam još ništa.