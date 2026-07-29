Infantino počeo i ucjenjivati nacionalne Saveze: Postavio im je neviđen ultimatum

Kontroverzni predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u posljednje vrijeme sve češće zgraža nogometnu javnost svojim potezima i idejama. Posljednja u nizu je njegova zamisao da osnuje tvrtku FIFA Forward Enterprise koja bi objedinila sva komercijalna prava najunosnijih natjecanja, uključujući muško i žensko Svjetsko prvenstvo. Plan je da zatim proda manji, nekontrolni udio privatnim investitorima.

Vrijednost njegovog zamišljenog entiteta procjenjuje se na 20 milijardi dolara, a plan je inkasirati oko 4.2 milijarde dolara svježeg kapitala. FIFA već radi na tome s američkom bankom JP Morgan, a ulagače traži tvrtka Thrive Capital na čijem je čelu Joshua Kusnher. Njegov brat Jared je zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Infantino svoju ideju predstavlja kao još jedan korak prema demokratizaciji nogometa, kako bi pridobio nacionalne saveze obećao im je značajni rast sredstava. FIFA sada odvaja osam milijuna dolara za razvojni program svake od svojih 211 članica, dok bi prihvaćanjem Infantinova prijedloga to poraslo na 20.

S druge strane, postoji opcija u kojoj bi budžet saveza koji podrže Infantina mogao narasti i na 40 milijuna dolara, dok bi onima koji glasaju protiv njegove ideje budžet ostao na trenutačnih osam do deset milijuna dolara. Drugim riječima, uskratit će ogromni dio zarade koja potencijalno dolazi nacionalnim savezima koji ga neće podržati.

Njegova ideja već je naišla na oštru reakciju UEFA-e. Dvije organizacije već su neko vrijeme u lošim odnosima i krovna europska organizacija često kritizira poteze FIFA.e i Infantina. UEFA je spremna udariti i gdje najviše boli, odnosno prijeti da će njene članice bojkotirati sljedeće Svjetsko prvenstvo. Identičnom prijetnjom već su spriječili Infantinovu ideju o održavanju Svjetskog prvenstva svake dvije godine.