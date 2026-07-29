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BIVŠI PREDSJEDNIK

Sepp Blatter se pridružio Infantinovim kritičarima: 'FIFA nije vlasnik Svjetskog prvenstva'

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
29.07.2026.
u 19:11
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FIFA je u utorak izjavila da planira osnovati podružnicu za vođenje Svjetskog prvenstva i ostalih događaja te da će ponuditi udjele do 20 posto u njoj vanjskim investitorima

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter u srijedu je oštro kritizirao planove FIFA-e da osnuje podružnicu vrijednu 20 milijardi dolara za vođenje Svjetskog prvenstva, rekavši da turnir nije komercijalna imovina koja pripada nekolicini rukovoditelja.

„Nogomet ne pripada nijednoj osobi niti nijednoj instituciji. Pripada narodu“, rekao je Blatter za Reuters.„Ako bi se FIFA preobrazila u korporativnu strukturu usmjerenu na profit, izgubila bi dušu“, dodao je Blatter, koji je bio predsjednik FIFA-e 17 godina do 2015.

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FIFA je u utorak izjavila da planira osnovati podružnicu za vođenje Svjetskog prvenstva i ostalih događaja te da će ponuditi udjele do 20 posto u njoj vanjskim investitorima.Taj potez izazvao je burnu reakciju europskih nogometnih vlasti, uključujući UEFA-u, koja je rekla da FIFA stavlja utakmicu na prodaju.

Blatter je rekao da Svjetsko prvenstvo ne bi trebalo postati investicijski proizvod za privatni kapital s investitorima koji traže povrat.

„FIFA Svjetsko prvenstvo je dio kulturne baštine svjetskog nogometa.FIFA je čuvar Svjetskog prvenstva, a ne njegov vlasnik.“

Blatter je rekao da je bio šokiran tom idejom, dodajući da je nikada ne bi razmatrao da je vodio FIFA-u.

Investitori koji teže utjecaju i profitu suprotstavljaju se udrugama koje slijede interese svojih članova, rekao je.

"Moderni nogomet preživio je više od stoljeća jer pripada narodu“, rekao je Blatter. „Taj se princip nikada ne bi trebao promijeniti.“
Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo Gianni Infantino Sepp Blatter FIFA

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