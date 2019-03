Svaka mu čast: Ovaj je stranac zbog Hrvatske napravio nevjerojatnu stvar!

Japanskog borca i štićenika Cro Copa Satoshija Ishiija danas u Poljskoj čeka prva borba u KSW-u, najjačoj europskoj MMA organizaciji.

Ishii obožava Hrvatsku i kaže za sebe da je postao Hrvat. Naime, Japan ne dopušta dvojno državljanstvo pa je svoju japansku putovnicu morao poništiti i uzeti hrvatsku.

- Volim živjeti u Hrvatskoj. Ljudi su ovdje puno opušteniji. Japanci stvaraju pritisak. To me gušilo, ljudi tamo su me gušili. Nisam volio taj tip kulture. Naravno, neke stvari volim, ponos, to što su uvijek točni i svakoga poštuju. No, više mi se sviđa u Hrvatskoj - rekao je Ishii, prenosi Fightsite.

Živio je još u Nizozemskoj i SAD-u.

- Živim ovdje već dvije godine. Imam velik broj hrvatski navijača, kao i onih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Želio sam se boriti za njih. Zbog toga sam promijenio državljanstvo.

O Mirkovom zdravstvenom stanju nije htio previše govoriti.

- Mirko mi je dobar prijatelj, kao brat. On je sada dobro.

>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa