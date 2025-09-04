Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Suparnik Hrvatske u kvalifikacijama za SP minimalno izgubio od Albanije

World Cup - European Qualifiers - Group L - Gibraltar v Croatia
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
Hina
04.09.2025.
u 23:30

Hrvatska je u lipnju kao gost svladala Gibraltar sa 7-0, a opet će se sastati s tom reprezentacijom 12. listopada u Varaždinu. Hrvatska u skupini L ima maksimačnih šest bodova iz dva susreta, dok je Gibraltar bez bodova nakon četiri utakmice.

Suparnik hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Gibraltar u prijateljskoj je utakmici u četvrtak izgubio kao domaćin od Albanije s minimalnih 0-1. Jedini gol postigao je Asani iz kaznenog udarca u 69. minuti.



Norveška je kao domaćin svladala Finsku također sa 1-0 golom Haalanda iz 11-erca u 17. minuti, dok je Saudijska Arabija nadigrala Sjevernu Makedoniju sa 2-1.

