Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'večera za 5'

Povratak omiljene emisije! Nove epizode serviraju uzbudljivu jesen, a vještine će pokazati i strastvene nogometašice

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 23:45

Omiljena emisija iz sezone u sezonu privlači gledatelje, a njezina popularnost pravi je fenomen u televizijskom eteru. 'Večera za 5' fokusirana je na pokazivanje raznolikosti kuhinja diljem Lijepe Naše, ali i pokazivanjem vještina i preferencija kandidata, amaterskih kuhara koji rado prezentiraju jela nastala u toplini njihovih domova. Emisija se vraća u ponedjeljak.

Od ponedjeljka, 8. rujna od 18 sati, gledatelji mogu uživati u novim epizodama omiljenog kulinarsko-zabavnog showa 'Večera za 5'! Nove epizode garantiraju novu dozu zabave, druženja i kulinarskih izazova, a gledatelje očekuju zanimljivi domaćini, svježi kulinarski trenuci i mnoštvo neočekivanih iznenađenja koja će dodatno obogatiti večernje druženje uz male ekrane.

Omiljena emisija iz sezone u sezonu privlači gledatelje, a njezina popularnost pravi je fenomen u televizijskom eteru. 'Večera za 5' fokusirana je na pokazivanje raznolikosti kuhinja diljem Lijepe Naše, ali i pokazivanjem vještina i preferencija kandidata, amaterskih kuhara koji rado prezentiraju jela nastala u toplini njihovih domova.

A sada, nakon ljetne stanke, vrijeme je da gledatelji upoznaju nove kandidate - živopisni domaćini predstavit će im nove recepte i ugostiti ih u svojim domovima u Županji i okolici. U Slavoniji će se na jelovniku naći tradicionalna jela poput kotlovine, svinjskog pečenja, lungića, starinskog kolača s makom i Pavlove torte, ali i ona manje tradicionalna jela kao, primjerice, ravioli punjeni šunkom i sirom u umaku od bundeve, košarice s kremom od avokada ili, pak, torta s kremom od pistacija.
Ovaj tjedan 'Večera za 5' stiže u Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju
1/6

U drugom tjednu za stol sjedaju nogometašice, koje osim što su uspješne u sportu, pokazuju i da znaju biti odlične domaćice. Gledatelji će imati priliku upoznati njihove kulinarske talente, ali i vidjeti kako se sportski duh i timska energija mogu prenijeti i u kuhinju! Treći tjedan rezerviran je za zanimljive natjecatelje sa sjevera Hrvatske, čije će različite osobnosti, ideje i kulinarski pristupi unijeti dodatnu energiju i osvježenje u emisiju.

Nove epizode donose upravo ono što poklonici 'Večere za 5' očekuju – raznolikost, autentične domaćine i tople priče, ali i osvježene trenutke koji jamče da ni jedan tjedan neće biti isti. Uz dobro poznati format i novu dozu energije, gledatelje čekaju nezaboravne večere, smijeh i druženje za pamćenje. Zato ne propustite pratiti 'Večeru za 5' od ponedjeljka do petka u 18 sati na RTL-u! Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Ključne riječi
večera za 5 RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

HRT
ODLIČNI REZULTATI

Hrvatska radiotelevizija pohvalila se velikim uspjehom: Evo što se najviše gledalo ovog ljeta

HRT Grupa (HTV1, HTV2, HTV3 i HTV 4) zauzela je vodeću poziciju među grupacijama također u svim mjesecima i u ukupnom razdoblju lipanj–kolovoz. U lipnju imala ukupan SHR od 31,46%, u srpnju 32,62% i u kolovozu 32,31%. Podaci također pokazuju kako je HRT Grupa u istom razdoblju bila 53% gledanija od prvog konkurenta na razini grupe,  i čak 71% gledanija od drugog konkurenta na razini grupe

Učitaj još