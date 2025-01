Stručnjaci prognozirali ishod prvenstva. Naše rukometaše vide u finalu, a mogli bi imati i MVP-a

Utakmicama skupina B i C započelo je ovogodišnje Svjetsko rukometno prvenstvo. Hrvatska, jedna od domaćina natjecanja, svoj će nastup otvoriti u srijedu kada će od 20.30 zaigrati s Bahreinom. Uz njih, u skupini H igraju Argentina i Egipat. Hrvatski rukometaši su izrazit favoriti u grupi, ali ne smiju podcijeniti svoje protivnike.

Uoči početka natjecanja 11 rukometnih stručnjaka se sastalo kako bi izrazilo svoja predviđanja o tijeku turnira, to jest koje će reprezentacije osvojiti odličja i tko će biti imenovan najboljim igračem natjecanja. Desetorica smatraju da će zlato pripasti braniteljima naslova Dancima. Jedini se nije složio Luis Miguel Lopez koji misli da će novi prvak biti Njemačka te da će do naslova doći pobjedom nad Hrvatskom u finalu.

Međutim, Lopez nije jedini među njima koji hrvatsku reprezentaciju vidi u finalnoj utakmici. Isto drže Albin Falk s Viaplaya i Chris O'Reilly s Handball Houra. Obojica se slažu da će najvrjedniji igrač turnira biti netko od hrvatskih rukometaša, no razilaze se u predviđanjima tko će to biti. Dok Falk nagradu daje Dominiku Kuzmanoviću, O'Reilly Martinovića vidi kao glavnog kandidata. Drugi pak smatraju da će on pripasti Emilu Nielsenu ili Mathiasu Gidselu.

