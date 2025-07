Legendarni reprezentativac se nakon 15 godina vratio u Zagreb, ambicije sada rastu...

Rukometaši Zagreba dobili su veliko pojačanje uoči početka nove sezone. Danas će službeno u prostorijama kluba biti predstavljen Igor Karačić, velika rukometna zvijezda. Još od dolaska Ivana Balića 2009. godine u Zagreb nije bilo ovako jakog i kvalitetnog domaćeg pojačanja. Sada se Zagreb može pohvaliti činjenicom da su u njegovima redovima igrala četvorica ponajboljih srednjih vanjskih igrača Hrvatske – Slavko Goluža, Ivano Balić, Domagoj Duvnjak i sada Igor Karačić. Još samo nedostaje Luka Cindrić... Tko zna, da je ranije znao za to, možda bi i Timur Dibirov ostao još jednu sezonu. Naime, on je s Karačićem igrao u Vardaru u vrijeme kad je dvaput osvojio Ligu prvaka.

Igor Karačić vraća se u hrvatski rukomet nakon 15 godina. Posljednji je put u Hrvatskoj igrao 2010. godine, u dresu Čakovca. Rođeni Mostarac igračku karijeru počeo je u Zrinjskom, potom je došao u Metković, a zatim u Čakovec. U inozemstvo odlazi 2010., u Sarajevo, gdje će dvije godine igrati za Bosnu, koju je tada trenirao Irfan Smajlagić. Od 2012. do 2019. nosi dres Vardara, s kojim je dvaput osvojio Ligu prvaka, a do dolaska u Zagreb igrao je za poljsko Kielce, od 2019. do 2025. godine. Nakon što se oprostio od Kielcea, mnogi su ga vidjeli u Vardaru, koji ponovno stvara veliku momčad i na čije je kormilo došao Ivan Čupić kao trener. Upravo su Čupić i Karačić također zajedno igrali u Vardaru dugi niz godina. No bilo je govora da bi Karačić u Vardaru bio sportski direktor, a ne igrač pa je možda i to presudilo na Zagrebovu stranu jer se Kari još uvijek igra.

Igor je od 2013. do 2025. godine bio i član hrvatske reprezentacije. Od nacionalnog dresa oprostio se nedavno, nakon Svjetskog prvenstva na kojem smo osvojili srebro. Osim tog srebra u svojim vitrinama ima još europsku broncu i srebro. Svoj zvjezdani put počeo je kada je s kadetskom reprezentacijom Hrvatske, s Duvnjakom, osvojio zlato na EP-u u Estoniji. Trebao je Igor prvi od braće završiti igračku karijeru, ali, eto, sva trojica nastavljaju dalje. Ivan igra rukomet u izraelskom Hapoelu, a Goran brani za nogometaše Zrinjskog.

Što dolazak Igora Karačića znači za Andriju Nikolića, trenera Zagreba? Puno. Jako puno. Bez obzira na to što ima 37 godina, Karačić još uvijek može igrati na visokom nivou, a njegovo iskustvo igranja godinama u Ligi prvaka i jakim klubovima bit će neprocjenjivo za mlađe igrače. Karačiću je radno mjesto srednji vanjski i tu će dijeliti minutažu s mladim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Pavlovićem te s Bjelorusom Iharom Beljavskim. No Karačić podjednako dobro može igrati i na mjestu lijevog vanjskog. Uostalom, puno smo to puta gledali u hrvatskoj reprezentaciji kada bi zajedno u postavi igrali Karačić i Duvnjak ili Karačić i Cindrić. Izuzetno je jak u igri jedan na jedan i sve suparničke obrane imat će velikih problema s njegovim fintama. Kao srednji vanjski ne ustručava se šutirati i nije tipični razigravač. U obrani je isto tako dobar. Zajedno s Gojunom bit će najstariji igrač Zagreba, ali igrač koji donosi prevagu.