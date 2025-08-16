Naši Portali
GROZNA NESREĆA U SUSJEDSTVU

Braća išla posjetiti oca i poginula. Otac u očaju molio: 'Molim vas, pustite me da vidim jesu li mi djeca živa'

16.08.2025.
Tragedija se dogodila u petak oko 14 sati na magistralnoj cesti Ugrinovci-Batajnica u Srbiji, a vjerojatan uzrok bila je velika brzina

Do tragične prometne nesreće došlo je jučer u Srbiji. Kako su izvijestili lokalni mediji, u Ugrinovcima u Srbiji poginuli su 19-godišnji P.U. i njegov mlađi brat, 17-godišnji L.U. Vozili su se u Opel Corsi te se sudarili s kamionim. Obojica su preminuli na mjestu, a 50-godišnji vozač kamiona prošao je bez ozljeda. kada su se svojom Opel Corsom sudarili s kamionom. Vozač kamiona (50) prošao je bez ozljeda. 

Tragedija se dogodila u petak oko 14 sati na magistralnoj cesti Ugrinovci-Batajnica, piše Informer, a vjerojatan uzrok bila je velika brzina. Braća su tog dana na put otišla kako bi posjetili oca i donijeli mu žarulje. Kad se djeca nisu javljala na telefon, otac se zabrinuo te je sjeo u autobus da se nađe s njima, ali po putu je naišao na prizor tragedije

– Iz autobusa je vidio strašnu nesreću. Istrčao je iz vozila i molio policajce: „Molim vas, pustite me da vidim da li su mi djeca živa“ – ispričala je za srpski portal jedna mještanka. Na mjestu nesreće ubrzo se pojavila i majka nastradalih mladića. Kada je saznala što se dogodilo, pala je u nesvjest. Hitna pomoć ju je prevezla u Dom zdravlja.

