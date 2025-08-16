Naši Portali
16.08.2025. u 23:51

Rijeka je utakmicu odigrala u dva različita tona. A kad je jedan "falš", drugi i da je koliko god pogođen, opet će teško ispraviti prethodni

Da je netko greškom prebacio na MAXSport par minuta nakon što je Patrik Kolarić dao znak za kraj utakmice, pomislio bi da je Rijeka pobijedila Dinamo. Ne bi tada više bilo rezultata u gornjem lijevom kutu ekrana, a taj bi sugerirao nešto sasvim drugačije. Kod riječkih je snaga stajala nula, a kod zagrebačkih - dvica. Ali navijači su dali gasa kad je igra već stala, a to će bijelima doći kao melem na sve rane zadobivene u okršaju s - boljim suparnikom. Rijeka je utakmicu odigrala u dva različita tona. A kad je jedan "falš", drugi i da je koliko god pogođen, opet će teško ispraviti prethodni.

Visio je Dinamo opasno sredinom drugog poluvremena, Rijeka je u barem pola sata nastavka bila kudikamo bolji suparnik, ali neće to puno značiti nikome jednom kad se bude krojio konačni poredak. Jasno, daleko smo od trideset i šeste prvenstvene dionice, ali ako se po jutru dan poznaje... Dinamo je nad Rijekom stvorio već itekako opipljivih plus pet, a samo su tri utakmice odigrane.

A da su se bijeli nakon prvih 20 uspavljujućih minuta samo na vrijeme trznuli iz polusna, situacija bi možda bila drugačija. Ovako, upali su u zamku Marija Kovačevića čiji su puleni iskoristili sve ono što su trebali kako bi se osladili bodovima. Dion Beljo, a dojam je da se o dvostukom strijelcu ponajmanje priča nakon utakmice, predobar je u ulozi egzekutora da ne bi pospremio zicer i zabio s bijele točke. O ispravnosti kaznenog udarca bi se isto tako dalo, ali 'ajmo se povesti za onom da se suđenje ne komentira...

Rijekina vizija iz drugog dijela, kada se na ho-ruk mijenjaju ustaljene pozicije pojedincima ne smije postati standard. Đalović je i ne samo nakon velikog odmora dobrano sve pretumbao ne bi li našao slabu točku plavih ili možda otkrio neki novitet u svojih igrača. Nadamo se da je vidio koliko mogu, recimo, Silvio Ilinković i Justas Lasickas. Dvojac je to koji mora, baš mora dobiti priliku već u četvrtak protiv PAOK-a. Za mladog Ilinkovića ovo je "go-time" kad već nema Dejana Petroviča, a kapetan nogometne reprezentacije Litve nudi jako puno u riječkoj igri.

Nakon svega... Depra? Ma kakvi. Nema smisla padati u mentalne ili kakvegod provalije, jer one sada ništa dobro neće donijeti. Ni igračima, a ni navijačima koji su svojom reakcijom nakon devedesete pokazali da su vjetar u leđa Rijeci. Idemo po Europu! Idemo pobijediti taj PAOK i na taj način poslati poruku prvaka.
