Trump nudi Ukrajini 'članak 5.', Putin je na to pristao: Evo o čemu se radi

Zelenski čestitao Trumpu na izbornoj pobjedi u SAD-u
Foto: ABACA/ABACA
1/2
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
16.08.2025.
u 14:06

"Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenskij na X-u nakon telefonskog razgovora s Trumpom.

Sjedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori.  "Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor.

Dodao je da je Trump iznio ponudu u telefonskom razgovoru s  ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i da je ponovljena kasnije u nastavku tog poziva s europskim liderima. Izvor je rekao da pojedinosti o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznati.

Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO. "Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenskij na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Taijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je u subotu da su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci u petak razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. "Ključna točka su sigurnosna jamstva koja bi spriječila ruske invazije u budućnosti i to je najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu," rekla je Meloni u priopćenju.

Dodala je da je Trump iznio raniji talijanski prijedlog o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu "inspiriranima člankom 5 NATO-a". Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je spremnost SAD-a da pruži sigurnosne garancije za Ukrajinu u sklopu bilo kojeg dogovora o okončanju rata. "To je važan napredak i bit će ključno u odvraćanju Putina", istaknuo je Starmer.

Ukrajina NATO Donald Trump Volodimir Zelenski

DJ
djemsbremz
14:47 16.08.2025.

Pa zar ukraina nije vec imala sigurnosna jamstva prilikom predaje atomskog naoruzanja rusiji od USA ,nekih europskih zemalja i rusije ?? ni to nije sprecilo rusiju da ju napadne.

PA
pasodoble12
15:20 16.08.2025.

Samo je Meloni zaboravila da bi taj dogovor spriječio i buduće NATO invazije na Ukrahinu. Žena malo zaboravila, ali sumnjam da je i Putin toliko zaboravan.

LA
lakočemo
14:39 16.08.2025.

I na kraju ništa urađeno ,ništa konkretno ali ajde bilo što prema miru bolje je nego ništa !!!

