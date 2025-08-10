Da se netko kladio na Hrvatsku, danas bi bio bogataš

Rukometašice Hrvatske igrat će danas (19.30 sati) u finalu EP-a za kadetkinje, koje se održava u Podgorici, protiv vršnjakinja iz Slovačke. To je prvi put da jedna ženska hrvatska reprezentacija igra u finalu jednog velikog natjecanja. Bit će ovo i najsjajnija medalja od tri koliko ih imamo do sada, jasno kada je riječ o ženskom rukometu. Broncu su osvojile seniorke na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020., a odličje istog, brončanog sjaja, osvojile su juniorke na europskom prvenstvu 2000. godine u Francuskoj. Ovo je daleko najveći uspjeh kadetkinja. Prethodno su igrale dvaput u polufinalu i dvaput su završile natjecanje bez medalje, na četvrtom mjestu. Ivan Jerković upisao se tako kao treći izbornik hrvatskih rukometašica s osvojenom medaljom. Prvi je bio Zoran Mlinarić s juniorkama, a drugi Nenad Šoštarić sa seniorkama.

Nažalost igramo bez Barić

– Bilo bi jako čudno da kažem kako smo očekivali finale i medalju. Naravno da nismo. Imali smo tešku skupinu, nismo htjeli ništa planirati. Rekli smo, idemo utakmicu po utakmicu pa kamo nas to dovede. Ispalo je sjajno. U skupini smo ostvarili sve tri pobjede, jako uvjerljive. Tri utakmice i razlika plus 29 je nešto što se ne viđa često. U drugom krugu pobijedili smo svjetske prvakinje u ovom uzrastu, Francuskinje, a jedini loš dan dogodio se protiv domaćina Crne Gore kada smo uvjerljivo pobijeđeni. No ta utakmica i nije bila toliko važna jer smo već prije nje izborili četvrtfinale. Za ulazak u polufinale igrali smo protiv Mađarske, suparnika kojeg dobro poznajemo jer smo s njima u posljednje vrijeme često igrali. Dobro smo ih analizirali i bila je to laka pobjeda – priča Ivan Jerković.

U polufinalu nije moglo teže, Španjolska?

– Naša odlična u drugom poluvremenu dovela nas je do finala. Nažalost, u zadnjem napadu, 30 sekundi prije kraja, ozlijedila se Anamarija Barić. Stradao joj je lakat. Odmah je otišla u bolnicu, liječnici su uspjeli vratiti lakat, ali ona je izgubljena za finale. Naravno da će bez nje biti jako teško, ali se ne predajemo. Ima tu još dobrih igračica koje su sjedile na klupi i sada će dočekati svoju priliku, poput Jurline – naglasio je Jerković.

Neočekivano finale Hrvatska - Slovačka, susret dviju reprezentacija koje nisu pri vrhu europskog ženskog rukometa u seniorskoj konkurenciji. Čak ni u juniorskoj?

– Da se netko kladio da će upravo ove dvije reprezentacije igrati u finalu, zaradio bi ogroman novac. Slovačka igra slično kao Španjolska, a ekipa je dosta brza. Čak su možda i bolje od Španjolki u tranziciji napada.

Jedna od bitnih igračica ove generacije je i vaša kći Antea, sluša li vas?

– Naravno. Velika je stvar što u rosteru imamo tri igračice mog kluba koje imaju iskustva igranja u Prvoj seniorskoj ligi – zaključio je Jerković.

Od igračica koje u rosteru ima izbornik Jerković četiri su lani igrale Prvu ligu – Vanessa Bebić, Antea Jerković i Nika Batinić za Dalmatinku, te Rahela Varga za Zrinski iz Čakovca. Drugu ligu igrale su Mare Ćurković, Nika Bodružić (/obje za Lokomotivu II), Matea Koska (Sesvete), Iva Sunčica Mastelić (Cetina), Ana Đolonga, Tena Jurlina, Katja Gregurić (sve Podravka II), Anamarija Barić (Ivanić) i Vanna Zdrinščak (Liburnija-Opatija). Osim njih finale su izborile Eda Nikolić (Lokomotiva) i Helena Furčić (Trešnjevka).

Ivan Jerković dugi je niz godina trener Dalmatinke koja je prošlo prvenstvo završila na sjajnom trećem mjestu, odmah iza Podravka Vegete i Lokomotive. Čak su u zadnjem kolu njegove rukometašice pobijedile Lokomotivu na svom parketu. Ima Jerković i jednu seniorku reprezentativku, Ivu Bule.

Sjećanje na Francusku

Prvu medalju rukometašice Hrvatske osvojile su u francuskom Str. Raphaelu 2. rujna 2000. kada su u susretu za broncu pobijedile Švedsku (25:23).

– Ovu generaciju treba pripremati za Olimpijske igre 2004. u Ateni – rekao je tada Željko Kavran, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza.

Na Igre 2004. godine nismo otišli, ali smo otišli na Igre 2012. godine, i to s nekoliko igračica te generacije koja je osvojila broncu. U Londonu su igrale Dijana Golubić, Nikica Pušić, Maja Zebić i Maida Arslanagić. U Londonu je na klupi sjedila i Vesna Hodić, koja je danas fizioterapeut ženske seniorske reprezentacije, a u svojim vitrinama ima i seniorsku medalju iz 2020. Iz te generacije još su neke igračice napravile ozbiljnu klupsku karijeru, poput Katarine Bouček, Dijane Trivić, Zdenke Krušelj, Marije Čuljak i Petre Starček.