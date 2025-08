Hrvatski klub može igrati s Partizanom: 'Prvaci su Srbije, ali imaju isti problem kao mi'

Rukometaši Nexea iz Našica nekako su u tišini počeli pripreme za novu sezonu. Tradicionalno se momčad okupila u Feričancima. Nakon tjedan dana treniranja u Našicama, Gromovi će dio priprema odraditi na Zlatiboru, u susjednoj Srbiji (od 7. do 18. 8.), a nakon toga će krenuti put Sjeverne Makedonije. Nastupit će na međunarodnom pripremnom turniru u Ohridu, gdje će uz tri najbolje makedonske momčadi Vardar, Eurofarm Pelister i Ohrid, nastupiti i beogradski Partizan i Dinamo iz Pančeva, grčki AEK te ekipa Kyndil Torshawn s Islanda.

Odmor od 60 dana

– Najprije moram reći da sam se odmarao punih 60 dana. Posljednji sam put imao tako velik odmor prije pet godina. U međuvremenu su ljeta uvijek bila radna jer sam bio angažiran kao izbornik u mlađim dobnim skupinama hrvatske reprezentacije. U novoj sezoni naše najjače pojačanje bit će to što smo na okupu zadržali gotovo sve igrače. Otišli su tek Klimkow, Marguč i Car, koji nas je napustio nakon sedam godina. Koliko sam čuo, vratio se u Poreč. Što se tiče dolazaka, klub se pojačao samo na mjestu vratara. Iz poljske Wisle došao je mladi 22-godišnji i 1,95 metara visok Marcel Jastrzebski. Riječ je o reprezentativnom vrataru koji bi u Wisli bio tek treći vratar, uz Bergeruda i Alilovića. Podsjeća me na Kuzmanovića. S posudbe nam se vratio Štrlek. Kao trećeg vratara priključili smo Serdara iz naše druge momčadi dok smo mladog Šarića dali na posudbu u Osijek – priča Krešimir Ivanković, trener momčadi.

Bilo je promjena i u stručnog stožeru?

– Da, novi pomoćnik mi je Janko Kević, naš dugogodišnji igrač s kojim sam nekad davno zajedno igrao u Medveščaku. Novi je trener vratara Marijo Blažević. Dosadašnji pomoćni trener Albin Eter odlučio se za samostalnu karijeru – dodao je Ivanković.

Mali osvrt na prošlu sezonu?

– Sezona je bila dobra. Možda je mogla biti bolja, ali dogodilo se da smo ispali rano u kupu. Naime, u četvrtfinalu smo izvukli Zagreb. Trebali smo proći u drugi krug Europske lige, a nismo. Na početku prošle sezone promijenili smo desetak igrača i trebalo je jako puno vremena da se posložimo. To smo uspjeli u drugom dijelu sezone i mislim da smo proljetni dio sezone odigrali jako, jako dobro. Uostalom, prvi put u povijesti izvukli smo neodlučeno protiv Zagreba na njihovu parketu i tako u tom trenutku produljili neizvjesnost finalne serije. Uglavnom, prostora za napredak ima, pogotovo zato što sada više nemam nikakvih nepoznanica. Ne trebam uigravati momčad jer su svi bitni igrači ostali u klubu. Nadam se da će se do početka listopada potpuno oporaviti Vučko i Krupić. Ne treba zanemariti činjenicu da smo drugi dio prošle sezone igrali bez kružnog napadača. Sva u trojica bila ozlijeđena. Ciljevi u novoj sezoni uvijek su isti – pokušati osvojiti barem jedan hrvatski trofej i obavezno proći u drugi krug Europske lige – istaknuo je trener Našičana.

Skupina Europske lige nije baš lagana?

– Jedna od jačih i zanimljivih skupina ove sezone. Uz nas tu su švicarski višegodišnji prvak Kadetten, koji s klupe vodi Hrvoje Horvat, a od naših tamo još igraju vratar Pilipović i P. Martinović. Kako su Horvat i Pilipović prije bili dio našeg kluba, sigurno dobro znaju kako se u Našicama radi. Tu je i vrlo jaka španjolska momčad Ademar iz Leona. Prošle sezone ni oni nisu prošli skupinu prvog kruga. Imali su tek jednu domaću pobjedu, protiv Gorenja. Sve su druge utakmice izgubili. Četvrtog sudionika još čekamo, a to će biti pobjednik kvalifikacija između Partizana i Karvine. Tko prođe, s njima igramo u prvom kolu, na domaćem parketu. Partizan je prvak Srbije, ali je promijenio deset igrača u odnosu na prošlu sezonu i imat će isti problem kao i mi lani – kako u kratkom vremenu uigrati momčad. Kakvi su, imat ćemo prilike vidjeti na turniru u Ohridu, gdje igramo protiv njih. Računica je jasna. Moramo upisati sve tri domaće pobjede i jednu u gostima za prolazak u drugi krug – rekao je Ivanković.

Sigurno pratite i događaje u Zagrebu, klubu koji vam je glavni suparnik u proteklim godinama?

– Zagreb je svake godine kvaliteta za sebe. Bolji do svih ostalih. Pokušat ćemo im se približiti maksimalno, koliko je moguće. Na našu sreću, otišao i je Zvonimir Srna. On nam je bio "crna mačka". Uvijek bi protiv nas odigrao za desetku. Prošle godine nam je dao devet pogodaka nakon što je dugo bio ozlijeđen i samo s jednim treningom. To je igrač koji je jedan od najjačih na svijetu u tranziciji. Sjetite se samo kakvom je brzinom odigrao onu posljednju akciju protiv Mađara u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i kako je magično dodao loptu osamljenom Šipiću, koji je dao pogodak za prolaz u polufinale. Sigurno je da će ga biti teško nadoknaditi. Ali, Zagreb je dobro posložio momčad, drago mi je da se još jedna hrvatska rukometna legenda vratila doma. Tu mislim na Karačića, koji će sigurno puno pomoći svojim iskustvom.

Pojavilo se Dugo Selo

Uz Zagreb, Sesvete i Nexe pojavio se još jedan klub koji će biti jako dobar u novoj sezoni, Dugo Selo?

– Istina. Tamo je za trenera došao Toni Čolina, koji je bio jako uspješan u Izviđaču. Zagreb im je posudio trojicu sjajnih igrača, Frankovića, Šprema i Celegina. U rosteru imaju vrlo iskusne Buvinića i Kaleba. Bit će jako opasni. Meni je drago da nam liga jača i, daj Bože, da za nekoliko godinama budemo na razini Bundes lige – zaključio je Ivanković.