Hrvatica zgrožena nakon što su nju i sina otjerali s javne plaže: 'Obratio mi se na engleskom i rekao da se ne mogu tu kupati'

Čovjek mi se obratio na engleskom jeziku i rekao mi da se ne mogu tu kupati, revoltirano je ispričala Hrvatica koja je na plaži Priježba na Šipanu kod Dubrovnika nedavno doživjela neugodni incident.

– U vlastitoj državi sam doživjela da mi se čovjek obrati na engleskom jeziku s ‘excuse me‘ kad sam se sa sinom došla okupati na Priježbu. Rekao mi je da ‘snimaju reality‘ pa da se zato tu ne mogu okupati! Ipak smo jednom skočili u more i otišli. Bijesna sam. Otjerao nas je s plaže koja ne može biti ničija, nego svih nas – rekla je za portal Dubrovački vjesnik.

Kako je dodatno napomenula, nedaleko nje drugi su kupači ležali po okolnim plažama, no oni nisu opomenuti. Naknadno je saznala da se ondje pripremala privatna večera, zbog čega joj je bilo zabranjeno da se zadržava unatoč tome, kako napominje lokalni portal, što je riječ o javnom pomorskom dobru koje bi trebalo biti dostupno svima.