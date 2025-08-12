Slovenci u transu, dečko od 17 godina zapalio čitavu naciju: 'On je naš Lamine Yamal'

Svijet rukometa svjedočio je povijesnom trenutku kada je 17-godišnji Slovenac Aljuš Anžič pružio jednu od najdominantnijih individualnih predstava ikad viđenih na svjetskim prvenstvima mlađih kategorija. U napetoj utakmici glavne runde natjecanja protiv moćne Norveške, koja je završila neriješenim rezultatom 37:37, Anžič je postigao nevjerojatna 23 pogotka. Njegova statistika bila je gotovo nestvarna: za 23 gola trebao je samo 25 udaraca, a svojoj je momčadi dodao i tri asistencije. Norveška obrana, jedna od čvršćih na turniru, jednostavno nije imala rješenja za svestranog srednjeg vanjskog koji je pogađao iz prodora, s devet metara i realizirao svih šest sedmeraca.

Ovim je pothvatom Anžič srušio rekord koji je gotovo 20 godina bio nedodirljiv. Prethodni rekorder bio je Eom Hyo-won iz Južne Koreje, koji je 2005. godine na inauguralnom izdanju prvenstva zabio 18 golova. Anžič je tu brojku nadmašio za čak pet pogodaka, postavivši novi standard koji će budućim generacijama biti iznimno teško dostići. Da bi se njegov uspjeh stavio u pravi kontekst, valja napomenuti da je u povijesti ovog natjecanja samo 11 igrača uspjelo postići 15 ili više golova na jednoj utakmici.

Only 11 players have ever scored at least 15 goals in a single Men’s Youth WCh match. Eom Hyo-won held the record for 20 years, with 18 goals.



Now, there’s a new sheriff in town—Aljuš Anžič with his 23 goals 🔥 and Slovenia need more of that today 👀



📰 https://t.co/mukhR0KB5F pic.twitter.com/4vPgoTnLkl — International Handball Federation (@ihfhandball) August 12, 2025

Nakon ovakve izvedbe, mediji diljem Europe nisu štedjeli komplimente, a ubrzo se pojavio i nadimak koji sve govori – "slovenski Lamine Yamal". Usporedba s čudesnim nogometašem Barcelone sama po sebi stvara ogroman pritisak, no čini se da to Anžiča ne brine. "To dolazi s teritorijem, zar ne? Svi pričaju o vama, pišu članke. Privilegij je kad te sa 17 godina nazivaju rukometnim Lamineom Yamalom. Trudim se na to gledati pozitivno i samo igrati", skromno je izjavio mladić za stranice Međunarodne rukometne federacije (IHF).

Ipak, unatoč osobnom trijumfu koji će ući u rukometne almanahe, Anžič je nakon posljednjeg sučevog zvižduka bio neutješan. Razlog? Remi 37:37 protiv Norvežana značajno je umanjio šanse Slovenije za plasman u četvrtfinale, što je bio glavni cilj momčadi. "Mentalno sam potpuno shrvan. Vodili smo s tri gola razlike u posljednjih deset minuta, a onda nismo zabili četiri minute i to je za nas bio kraj", izjavio je Anžič, dokazujući da mu je uspjeh momčadi daleko ispred individualnih rekorda.

Aljuš Anžič rođen je 12. veljače 2008. godine i sa 188 centimetara visine predstavlja prototip modernog srednjeg vanjskog. Rukomet mu je u krvi, potječe iz sportske obitelji koja živi za taj sport. Njegov otac Aleš bio je rukometaš, a danas je trener vratara u Celju, dok je majka Alenka Potočnik Anžič predsjednica istog kluba i bivša slovenska košarkaška reprezentativka. Upravo je u Celju Anžič potpisao profesionalni ugovor do 2028. godine, a već sada se dokazao i u starijim uzrastima – na Svjetskom juniorskom prvenstvu (U-21) bio je najmlađi igrač turnira, a svejedno ga je završio kao treći najbolji strijelac sa 61 golom.

Njegove izvanredne igre nisu prošle nezapaženo. Prema medijskim napisima, interes za njega već je pokazala moćna Barcelona, koja ga navodno vidi kao idealnu zamjenu za drugog slovenskog virtuoza, Domena Makuca, od 2026. godine. Sam Anžič ne krije ambicije. "Nadam se da ću što prije zaigrati za seniorsku reprezentaciju, bila bi to ogromna čast. No, svjestan sam konkurencije, tu su Makuc, Ovniček, Zarabec... Nadam se da će moje vrijeme doći, ali sve u pravo vrijeme", zaključuje mladić čiji su idoli Nikola Karabatić i Mathias Gidsel. Ako nastavi ovim tempom, to vrijeme moglo bi doći puno prije nego što se itko nada.