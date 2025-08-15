FOTO Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase na početku povijesnog sastanka

Američki predsjednik Donald Trump započeo je u petak razgovore s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci koji bi mogli biti odlučujući u zaustavljanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.
Američki predsjednik Donald Trump započeo je u petak razgovore s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci koji bi mogli biti odlučujući u zaustavljanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Cijeli svijet očekuje ishod ovog summita, pogotovo u Ukrajini, zemlji na koju je Rusija izvela invaziju prije više od tri godine. 
Cijeli svijet očekuje ishod ovog summita, pogotovo u Ukrajini, zemlji na koju je Rusija izvela invaziju prije više od tri godine. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Trump je Putina dočekao vrlo srdačno, a čak mu je kratko i zapljeskao prije nego su se rukovali. 
Trump je Putina dočekao vrlo srdačno, a čak mu je kratko i zapljeskao prije nego su se rukovali. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
No, čini se da se ruski predsjednik Vladimir Putin time ne opterećeujem. Barem tako sugerira njegova neverbalna komunikacija nakon slijetanja na Aljasku. 
No, čini se da se ruski predsjednik Vladimir Putin time ne opterećeujem. Barem tako sugerira njegova neverbalna komunikacija nakon slijetanja na Aljasku. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha. 
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Dok su šetali po crvenom tepihu američki novinari su dobacivali Putinu pitanja, poput "hoćete li prestati ubijati civile". Putin nije odgovarao na ta pitanja. 
Dok su šetali po crvenom tepihu američki novinari su dobacivali Putinu pitanja, poput "hoćete li prestati ubijati civile". Putin nije odgovarao na ta pitanja. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Fotografi su još imali priliku snimati oba predsjednika uoči sastanka, a tamo je Putin djelovao još opuštenije
Fotografi su još imali priliku snimati oba predsjednika uoči sastanka, a tamo je Putin djelovao još opuštenije
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Naime, u jednom trenutku Putin je 'uhvaćen' kako radi grimase, i kao da dobacuje pa čak i dovikuje nekome nešto...
Naime, u jednom trenutku Putin je 'uhvaćen' kako radi grimase, i kao da dobacuje pa čak i dovikuje nekome nešto...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Pogledajte kako je to izgledalo...
Pogledajte kako je to izgledalo...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Agencije su čak usporedile kako je izgledao susret Trumpa i Putina u Helsinkiju 2019. godine i kako je izgledao danas na Aljaski
Agencije su čak usporedile kako je izgledao susret Trumpa i Putina u Helsinkiju 2019. godine i kako je izgledao danas na Aljaski
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: screenshot Reuters/Pixsell
Share
Podijeli

Ne propustite

1/