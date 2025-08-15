FOTO Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase na početku povijesnog sastanka
Američki predsjednik Donald Trump započeo je u petak razgovore s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci koji bi mogli biti odlučujući u zaustavljanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha.